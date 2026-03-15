Lastiman a Sheinbaum en el ojo con un folder durante su gira por Nayarit

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Foto: Cuartoscuro

En Nayarit, este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum resultó lastimada de un ojo, mientras saludaba a simpatizantes en Ixtlán del Río, sin que el incidente pasara a mayores.

Asimismo, tras el hecho, la mandataria inauguró el Centro Libre para las Mujeres, desde donde respondió a Donald Trump por sus dichos de que en México gobierna el crimen organizado.

¿Qué le pasó en el ojo a Sheinbaum?

De acuerdo con imágenes captadas al momento, tras bajar de su camioneta en Ixtlán del Río, Nayarit, entidad donde realiza este fin de semana una gira de trabajo, Claudia Sheinbaum se acercó a la valla para saludar a sus simpatizantes y tomarse fotos con ellos, así como escuchar a quienes buscaban hablar con ella.

Fue en ese momento en que, una persona que quería mostrarle unos documentos en un folder de plástico, le picó el ojo izquierdo, aparentemente a causa de los empujones entre los presentes.

El accidente provocó que la presidenta hiciera la cabeza hacia atrás, para después colocarse un pañuelo en el ojo mientras su equipo se acercaba a ella para protegerla. Inmediatamente después siguió saludando a quienes la esperaban, limpiándose de vez en cuando el ojo con el pañuelo.

Y mientras no se reportó que el incidente hubiera pasado a mayores, ante las preguntas de los periodistas, de si se encontraba bien, Sheinbaum aseguró que sí, y que se había tratado de un mero accidente, mientras que tras el acto, aseguró no necesitar revisión médica, pues ya no le dolía.

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