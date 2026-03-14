Gobierno va contra red financiera y legal del CJNG tras muerte del “Mencho”, revela Harfuch

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El funcionario presumió la política contra la impunidad. Foto: Cuartoscuro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el Gobierno de México irá contra las redes financieras y legales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervántes, el “Mencho”.

El pasado 13 de marzo, el funcionario dio una entrevista a Newsmax, un medio de comunicación de Estados Unidos. Resaltó que mantienen una política de “cero impunidad” contra el narcotráfico.

Y es que, Omar García Harfuch resaltó que “vamos a ir tras ellos” cuando el periodista Jaeson Jones le preguntó si las investigaciones del Gobierno de México abarcará a la estructura del “Mencho” que brinda respaldo financiero y legal al CJNG.

Harfuch presume política contra impunidad en Estados Unidos

Además, el funcionario federal resaltó que la impunidad es uno de los problemas que más aquejan a las y los mexicanos.

“Lo que más duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad… es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país”, precisó.

De igual forma, Omar García Harfuch explicó que el operativo que derivó en la muerte del “Mencho”, realizado en conjunto con el Ejército mexicano, ocurrió en un lapso de varias horas el pasado 22 de febrero.

Como ya había dicho en México, precisó a la audiencia estadounidense que hubo un despliegue terrestre y aéreo. Para ello, usaron seis helicópteros y personal de Fuerzas Especiales.

Además, resaltó que apoyaron como soporte aviones de la Fuerza Aérea, coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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