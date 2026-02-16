¡Hasta 28°! Calor se mantiene en CDMX para este lunes

GENERANDO AUDIO...

Lunes de calor en CDMX; máximas de 28 °C. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 16 de febrero el clima continuará fresco por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima calor y posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este lunes 16 de febrero se prevé clima muy frío. La mínima de temperatura para la capital es de 10 a 12 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 4 y 6 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 24 a 26 °C. En ambas entidades se estiman lluvias aisladas.

Asimismo, para este lunes 16 de febrero se esperan rachas de viento con dirección variable con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a cuidarse de enfermedad respiratorias, utilizando ropa adecuada, comiendo alimentos ricos en vitaminas A y C, así como a no exponerse a cambios bruscos de temperatura.

