Se activa contingencia ambiental en el Valle de México; revisa si tu auto circula este lunes

FOTO: Cuartoscuro

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono fue activada este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registraran concentraciones máximas de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicadas en Tlalpan y Coyoacán.

La medida fue informada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ante condiciones atmosféricas que favorecieron la formación y acumulación de ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la región continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, con masa de aire seca y estable, cielo despejado, viento débil y temperaturas de hasta 28 grados Celsius, lo que propició el incremento del contaminante.

¿Qué autos no circulan este lunes 16 de febrero?

Este lunes deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas:

Vehículos con holograma 2. Vehículos con holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6. Vehículos sin holograma (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras), con la misma restricción que holograma 2. 50% de las unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca cuya matrícula termine en NON. Vehículos de carga local o federal, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en Programa de Autorregulación CDMX o EDOMEX). Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción conforme a los puntos anteriores, de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos

Podrán circular:

Vehículos eléctricos e híbridos, con matrícula ecológica o holograma exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, excepto los de engomado amarillo con terminación 5 o 6.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, salud, seguridad pública y servicios urbanos.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso correspondiente.

Transporte de productos perecederos con sistema de refrigeración.

Los taxis podrán circular de 5:00 a 10:00 horas aun cuando tengan restricción por Hoy No Circula.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente en el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se sugiere:

No realizar ejercicio al aire libre en ese horario.

Posponer eventos deportivos, culturales o masivos.

Evitar fumar en espacios cerrados.

Reducir el uso de vehículos y facilitar el trabajo a distancia.

La Comisión Ambiental informó que emitirá una actualización sobre la calidad del aire a las 20:00 horas.

