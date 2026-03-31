Granizo y lluvias en Semana Santa: esta es la razón del fenómeno en México

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Las lluvias, granizadas e incluso nevadas registradas en zonas como la Ciudad de México y el Estado de México, en primavera, y en pleno periodo de vacaciones de Semana Santa, son el resultado de un sistema de aire frío en altura que, al combinarse con el calor del día, provoca condiciones inestables en gran parte del país, explicó la meteoróloga Mónica Jiménez, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el noticiero A las Nueve en Uno.

El fenómeno detrás del granizo

De acuerdo con la especialista, actualmente domina “una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera”, es decir, aire frío a unos 5 mil metros de altura que interactúa con otros sistemas también fríos en niveles más altos.

A esto se suma el calentamiento durante el día, lo que genera inestabilidad, principalmente por la tarde y noche:

“Se traducen en lluvias con chubascos acompañados de descargas eléctricas y también la posibilidad de caída de granizo”, explicó.

Jiménez detalló que el granizo se forma porque el nivel donde se genera el hielo en las nubes está más cerca del suelo. “Entonces, en cuanto llueve, las gotas caen en forma de hielo”, señaló.

Por qué también nieva en montañas

Las mismas condiciones explican la presencia de nieve en zonas altas. La meteoróloga indicó que en elevaciones superiores a los 4 mil metros, la precipitación cae directamente en forma sólida debido al ambiente frío.

“En las montañas… está cayendo también en forma de nieve”, comentó, al referirse a regiones del centro, occidente y oriente del país.

Lluvias fuertes y viento en el Valle de México

Para este periodo, el SMN prevé lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y actividad eléctrica.

Estas condiciones también alcanzarán a entidades como Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, principalmente hacia la tarde y noche de este 31 de marzo.

¿Es normal que pase esto en primavera?

Aunque el clima pueda parecer inusual, la experta aclaró que se trata de un comportamiento típico de la temporada.

“No es nada atípico”, dijo.

Explicó que la primavera es una etapa de transición en la que coinciden sistemas fríos con el aumento de temperatura durante el día, lo que favorece lluvias y granizadas.

Incluso, recordó que la temporada de frentes fríos aún no termina. “Termina en mayo”, por lo que todavía pueden presentarse estos sistemas en el país.

Viene otro frente frío

En ese sentido, adelantó que un nuevo frente frío ingresará durante el fin de semana por el norte y noreste de México.

Este sistema provocará lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura, con efectos también en zonas del Golfo de México.

No es cambio climático, es temporal

Sobre si este comportamiento podría estar relacionado con una nueva normalidad climática, la especialista fue clara: “Es un sistema transitorio”.

Añadió que este tipo de condiciones forman parte de la transición entre invierno, primavera y verano, cuando suelen presentarse las primeras lluvias del año.

Ante este panorama, el llamado es a mantenerse atentos a la información oficial, ya que las lluvias, el granizo y los vientos fuertes pueden generar afectaciones, especialmente en zonas urbanas y durante traslados.

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