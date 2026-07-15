Hoy se pronostican lluvias con tormentas para toda la CDMX

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Lluvias y tormentas pegarán en toda la CDMX este miércoles. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá un miércoles con lluvias y tormentas eléctricas en las 16 alcaldías, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua para este 15 de julio de 2026. Las temperaturas máximas irán de 23 a 27 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 11 y 15 grados, dependiendo de la demarcación.

Las condiciones más frescas se esperan en las zonas altas del sur y poniente de la capital, mientras que en el resto de la ciudad prevalecerá un ambiente templado a cálido durante el día, con potencial de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En la imagen te informamos las condiciones de cielo y #Temperatura que se esperan mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. En https://t.co/ornurShcTG puedes consultar el #Pronóstico para el #ValleDeMéxico pic.twitter.com/pGpZmDpy9O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Pronóstico de lluvias y temperaturas para la Ciudad de México

El mapa del SMN indica que las 16 alcaldías tendrán condiciones de lluvias con tormentas eléctricas durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional representa con el mismo símbolo de lluvias y tormentas eléctricas a todas las alcaldías de la capital, por lo que se espera una jornada con precipitaciones en distintos puntos de la ciudad.

Ante estas condiciones, la población debe considerar posibles afectaciones por lluvia durante sus traslados y mantenerse atenta a las actualizaciones que emitan las autoridades meteorológicas.

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