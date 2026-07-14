Anuncian renovación de la Línea 3 del Metro: costará 40 mil mdp y arrancará en 2027

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Renovación de Línea 3 del Metro CDMX costará 40 mil mdp. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que en 2027 iniciará la renovación integral de la Línea 3 del Metro, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el Sistema de Transporte Colectivo, con una inversión estimada en más de 40 mil millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que las obras se realizarán de manera escalonada, principalmente durante las noches y los fines de semana, para reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios. Además, aseguró que la modernización no implicará un incremento en la tarifa del Metro.

La Línea 3 del Metro inicia una nueva etapa. Su modernización integral con una inversión histórica de más de 40 mil millones de pesos para ofrecer un servicio más seguro, eficiente y digno para millones de personas.



Lo haremos sin cerrar estaciones este año y sin aumentar la… pic.twitter.com/mG5pduGtWJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 14, 2026

Trabajos serán nocturnos y por etapas para evitar cierres prolongados

Brugada explicó que el objetivo es mantener en operación la Línea 3 durante la ejecución del proyecto, por lo que las intervenciones se llevarán a cabo por horarios, fines de semana y en algunos días específicos cuando sea necesario.

“La obra que se tiene contemplada va a priorizar los trabajos por la noche, los fines de semana por etapas, por tramos, con el menor tiempo de afectaciones”, señaló.

Añadió que la intención del Gobierno capitalino es no cerrar la línea, sino realizar suspensiones parciales únicamente cuando las obras lo requieran.

Proyecto contempla nuevos trenes y modernización de estaciones

Durante la presentación en la estación Universidad, la mandataria detalló que la rehabilitación considera cinco acciones principales:

Compra de 45 trenes

Rehabilitación de 23 kilómetros de vías

Modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios

Instalación de un nuevo Sistema de Control de Trenes

Modernización de 20 estaciones, con prioridad en accesibilidad

Brugada precisó que durante este año no se cerrará ninguna estación y pidió a las secretarías de Movilidad y Finanzas, así como al Sistema de Transporte Colectivo, iniciar los preparativos para arrancar las obras en 2027.

Gobierno promete mantener el precio del pasaje

La rehabilitación de la Línea 3, que transporta diariamente a más de un millón de usuarios, requerirá una inversión superior a 40 mil millones de pesos, bajo un esquema de coinversión.

La jefa de Gobierno aseguró que este proyecto no se financiará mediante un incremento en el costo del viaje para los usuarios.

“Esta obra tendrá una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos; este gran esfuerzo no se hará, como algunos quisieran, a costa de aumentar el precio del Metro”, afirmó.

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