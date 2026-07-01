Julio inicia con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la CDMX

| 02:27 | L G Suárez | UnoTV
Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex
Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex. FOTO: Cuartoscuro

Este miércoles 1 de julio, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y lluvias fuertes por la tarde.

En la región se espera un ambiente fresco durante la mañana, con frío en zonas altas. Más tarde, el ambiente será templado, pero con riesgo de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex

Por la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, sobre todo en el norte, centro y oeste mexiquense.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y probable granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir.

Temperaturas para CDMX y Toluca este 1 de julio

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima estará entre 22 y 24 °C.

Para Toluca, en el Estado de México, se espera una mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Viento y condiciones durante el día

También se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

El pronóstico apunta a una jornada nublada, con ambiente fresco al inicio del día y lluvias más intensas durante la tarde en el Valle de México.

Te recomendamos:

Hoy No Circula: autos con engomado rojo y placas 3 o 4 descansan este miércoles 1 de julio

Ciudad de México

Hoy No Circula: autos con engomado rojo y placas 3 o 4 descansan este miércoles 1 de julio

Confirman 2 muertos por asfixia tras celebración de México en Mundial 2026

Ciudad de México

Confirman 2 muertos por asfixia tras celebración de México en Mundial 2026

Más de un millón de personas festejan triunfo de México ante Ecuador en CDMX

Ciudad de México

Más de un millón de personas festejan triunfo de México ante Ecuador en CDMX

Gobierno de la CDMX ofrece disculpas a buscadoras por agresiones; SSC indaga

Ciudad de México

Gobierno de la CDMX ofrece disculpas a buscadoras por agresiones; SSC indaga

Etiquetas: , ,