Julio inicia con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la CDMX

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Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex. FOTO: Cuartoscuro

Este miércoles 1 de julio, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y lluvias fuertes por la tarde.

En la región se espera un ambiente fresco durante la mañana, con frío en zonas altas. Más tarde, el ambiente será templado, pero con riesgo de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex

Por la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, sobre todo en el norte, centro y oeste mexiquense.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y probable granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/IYlh5wiEqj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

Temperaturas para CDMX y Toluca este 1 de julio

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima estará entre 22 y 24 °C.

Para Toluca, en el Estado de México, se espera una mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Viento y condiciones durante el día

También se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

El pronóstico apunta a una jornada nublada, con ambiente fresco al inicio del día y lluvias más intensas durante la tarde en el Valle de México.