Gobierno de la CDMX ofrece disculpas a buscadoras por agresiones; SSC indaga

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Foto: Cuartoscuro

Mientras la Secretaría de Gobierno (Secgob) ofreció disculpas a los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas que se manifestaron este martes en la Calzada de Tlalpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya investiga las supuestas agresiones, a la vez que negó que se buscara reprimir o evitar la protesta.

A través de un videomensaje en redes sociales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, subrayó que el objetivo del operativo implementado en Calzada de Tlalpan, a la altura de la Avenida Ermita Iztapalapa, era tanto acompañar a las manifestantes como evitar el bloqueo total de la vialidad y permitir la circulación en la zona.

Un gobierno democrático cuando se equivoca, debe reconocerlo… pic.twitter.com/MGfTRDTHOB — César Cravioto (@craviotocesar) July 1, 2026

¿Qué dijo el Gobierno de la SSC sobre la protesta en Tlalpan?

Mientras que, a raíz de las quejas de las madres buscadoras, las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC investigarán si los uniformados incurrieron en violaciones a los protocolos de actuación policial.

A la par que reiteró que en ningún momento se dio instrucción a los policías a limitar la libertad de expresión y de manifestación del contingente, luego de que integrantes de los colectivos acusaron haber sido golpeadas por los agentes, además de que les quitaron las lonas con que protestaban durante el bloqueo en Tlalpan, que duró alrededor de tres horas.

De igual forma, en el mismo mensaje el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, ofreció disculpas y recalcó que la administración capitalina “ha sido muy enfático que la libertad de expresión de distintos colectivos, de distintas personas que han buscado este espacio del Mundial para que sus demandas sean vistas por el mundo entero, iban a ser conciliadas con los derechos de las personas que desean asistir a los partidos y desean vivir esta euforia mundialista”.

Agregó que “en el caso de las personas buscadoras, la jefa de Gobierno ha instruido de manera muy enfática que tenemos que dialogar con ellos, con ellas, y tenemos que buscar las formas para que acerquen sus demandas lo más posible al entorno de los partidos”.

Acotó que es lo que se ha realizado durante el segundo y tercer partido de México en la capital, así como en esta ocasión, con el objetivo de permitir a las buscadoras llevar su protesta a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde al final este martes colocaron carteles con algunas fichas de personas desaparecidas.

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