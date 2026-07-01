Más de un millón de personas festejan triunfo de México ante Ecuador en CDMX

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Más de un millón de personas festejan. FOTO: @ClaraBrugadaM

La victoria de México sobre Ecuador, que le dio el pase a los octavos de final del Mundial, desató una celebración masiva en la Ciudad de México, donde más de un millón de personas salieron a las calles y se reunieron en distintos puntos para seguir el partido y festejar el resultado.

El Zócalo, el Estadio Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y Paseo de la Reforma fueron algunos de los sitios que concentraron a miles de aficionados. También hubo transmisiones en 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, siguieron el encuentro desde el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco. Al terminar el partido, Brugada felicitó a la Selección Mexicana y destacó el ambiente que se vivía en la capital, donde miles de personas continuaban llegando a los principales puntos de celebración.

¡Volvimos a ganar, seguimos haciendo historia! pic.twitter.com/JE85XVx29N — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Ante la gran concentración de aficionados sobre Paseo de la Reforma, la mandataria capitalina invitó a quienes aún buscaban un lugar para celebrar a acudir al estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde también había presentaciones musicales, entre ellas la del Grupo Cañaveral.

A pesar de la lluvia, el Zócalo registró una asistencia masiva para seguir el encuentro. Al finalizar el partido, los festejos incluyeron cánticos, fuegos artificiales y concentraciones espontáneas en distintos puntos del Centro Histórico y de la ciudad.

Las celebraciones también se extendieron a calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Madero y 5 de Mayo, además de sitios emblemáticos como Bellas Artes y el Ángel de la Independencia, donde continuó llegando gente durante la noche.

Operativo por festejos de México en CDMX

Para la jornada se desplegaron más de 10 mil elementos de distintas corporaciones en el estadio, el Zócalo, Reforma y los festivales futboleros de las alcaldías.

En el Estadio Ciudad de México hubo 7 mil 500 uniformados. En el Zócalo se desplegaron 3 mil 300 elementos, mientras que en Paseo de la Reforma participaron 4 mil 200 policías.

También se instalaron filtros de acceso, cortes viales y apoyos para personas con movilidad limitada. Hasta la medianoche se reportó saldo blanco.

¡Ganó México! 🇲🇽⚽️



Esta noche de fiesta nacional, el equipo de paramédicas y paramédicos de la Ciudad de México tienen una de las jornadas más intensas y satisfactorias de su profesión.



En Paseo de la Reforma continúa el operativo Tlahuanqui, atendiendo emergencias médicas… pic.twitter.com/xqM6sHdxz4 — Nadine Gasman (@nadgasman) July 1, 2026

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