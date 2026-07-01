Confirman 3 muertos por asfixia tras celebración de México en Mundial 2026

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Mueren 3 por asfixia en el cruce de Reforma y Lancaster FOTO: Cuartoscuro

Dos personas murieron la madrugada del miércoles en la Ciudad de México, durante las celebraciones masivas por la clasificación de México a octavos de final del Mundial 2026, informó el gobierno local.

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que las víctimas son una mujer de 19 años y un hombre de 44 años, quienes fallecieron por asfixia. Ambos ya fueron identificados por sus familiares.

El Puesto de Mando del Sector Salud informó que ambas personas recibieron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron sobrevivir.

📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa



En alcance a la información reportada:



Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.



Desde el… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

La autoridad capitalina expresó sus condolencias a familiares, amigas y amigos de las víctimas. También señaló que se les brindará el apoyo que requieran en estos momentos.

#Urgente |



Multitud aplasta a tres personas durante los festejos por el triunfo de #Mexico vs #Ecuador.



Equipos de emergencia atendieron a 3 personas por aplastamiento, sobre Paseo de la Reforma, @AlcCuauhtemocMx, desafortunadamente un hombre murió.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/QAoz7spQNg — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 1, 2026

Minutos más tarde, se confirmó una tercera víctima, una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna.

La fémina fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Gobierno de CDMX ofrece apoyo a familiares

El Gobierno de la Ciudad de México afirmó que acompañará a las familias de las dos personas fallecidas durante las celebraciones.

Hasta el momento, la información oficial confirma únicamente tres muertes por asfixia tras los festejos por el avance de México en el Mundial 2026.

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