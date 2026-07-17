Se esperan lluvias y granizo en la CDMX para esta tarde del viernes

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¡Alerta! Lluvias y granizo golpean CDMX. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá este viernes 17 de julio una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y lluvias con intervalos de chubascos por la tarde. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El ambiente será fresco a templado durante las primeras horas del día. Por la tarde, se espera una sensación templada a cálida, aumento de nubosidad y acumulaciones de lluvia de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

CDMX espera chubascos y posible caída de granizo

Las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y podrían generar cambios rápidos en las condiciones del tiempo en distintas zonas de la CDMX.

Además de los chubascos, se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en las zonas donde se desarrollen tormentas.

La temperatura mínima estimada para la capital será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.

Recomendaciones ante las lluvias en CDMX

Ante el pronóstico de lluvias, granizo y actividad eléctrica, se recomienda:

Llevar paraguas o impermeable al salir.

Evitar resguardarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.

Manejar con precaución y reducir la velocidad en pavimento mojado.

No intentar cruzar calles o avenidas con acumulaciones de agua.

Alejarse de postes, cables y estructuras que puedan caer por el viento.

Proteger objetos que se encuentren en balcones, azoteas o ventanas.

Revisar el estado del tiempo antes de llevar a cabo actividades al aire libre.

Las condiciones de lluvia podrían intensificarse durante la tarde, por lo que es importante tomar precauciones ante la posible presencia de granizo, descargas eléctricas y rachas de viento.

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