Sin recepcionista y con presencia policial, así luce hotel donde huésped agredió a recepcionista en Santa Fe

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En el hotel hay presencia de policía turística y PDI. Foto: Israel Martínez

El complejo Park Life Paradox, en Santa Fe, donde una recepcionista fue agredida por un huésped a finales de junio, opera ahora con presencia de elementos de la Policía de Investigación (PDI), vigilancia de seguridad privada y sin personal en el área de recepción donde ocurrió el ataque.

Durante un recorrido realizado por Uno TV, se constató que la recepción permanece vacía, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por la agresión. En tanto, la defensa de la víctima insiste en que el caso sea reclasificado como tentativa de feminicidio.

Foto: Israel Martínez

Recepción permanece sin personal tras la agresión

Con cámara oculta, Uno TV ingresó al inmueble y verificó que el área de recepción donde la trabajadora fue atacada continúa sin personal.

En el acceso al complejo ahora se observa la presencia de elementos de una empresa de seguridad privada identificada como SPA, cuyos uniformes son distintos a los que portaba el guardia de seguridad que aparece en el video de la agresión difundido en días recientes.

Foto: Israel Martínez

Aumenta la presencia policiaca en el complejo

Durante el recorrido también fue visible un despliegue de elementos de la Policía Turística, además de personal de la Policía de Investigación.

Al ser consultados, policías turísticos explicaron que su presencia forma parte del operativo denominado Código Águila, un dispositivo de vigilancia que, aseguraron, se realiza de manera cotidiana en la zona hotelera de Santa Fe.

Foto: Israel Martínez

Sin embargo, señalaron que desconocían si la presencia de agentes de la Policía de Investigación estaba relacionada con el caso ocurrido en el complejo.

Trabajadores aseguran que no es común ver tantos policías

Aunque la Policía Turística afirmó que realiza recorridos habituales en la zona, personas que trabajan y transitan diariamente por el lugar señalaron que no es frecuente observar un despliegue con tantos elementos de seguridad.

Algunos empleados comentaron que normalmente hay presencia policial en Santa Fe, pero no con la intensidad registrada este día, por lo que consideraron que el operativo podría estar relacionado con la agresión ocurrida en el inmueble.

Foto: Israel Martínez

¿Qué pasó en el hotel Park Life Paradox?

La agresión ocurrió el 29 de junio, alrededor de las 19:40 horas, dentro de la recepción del complejo Park Life Paradox, en la alcaldía Cuajimalpa.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un huésped comenzó a reclamar a la recepcionista por un supuesto mensaje relacionado con la entrega de un paquete. Durante la discusión, el hombre golpeó el mostrador, lanzó insultos y, cuando la trabajadora intentó grabarlo con su teléfono celular, se lo arrebató y lo arrojó al piso.

Instantes después, el sujeto cruzó el área de recepción, persiguió a la mujer y la golpeó hasta derribarla, mientras un guardia de seguridad privada permanecía en el lugar sin intervenir.

De acuerdo con información difundida por el periodista Ciro Gómez Leyva, el presunto agresor fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien llevaba aproximadamente un mes hospedado en el inmueble.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que brindó acompañamiento a la víctima e inició una investigación sobre la empresa encargada de la seguridad privada del complejo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del presunto agresor ni sobre la emisión de una orden de aprehensión en su contra, mientras la Fiscalía capitalina continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades por la agresión registrada en el inmueble.

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