Abogado de recepcionista revela a Uno TV qué desató agresión en hotel de Santa Fe

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Recepcionista tardó en contestar mensaje del agresor. Foto: Israel Martínez

La agresión contra una recepcionista del complejo Park Life Paradox, en Santa Fe, comenzó luego de que el huésped se molestó porque la trabajadora tardó en responder un mensaje de WhatsApp relacionado con la entrega de un paquete, reveló a Uno TV el abogado de la víctima, Édgar Adaya Tenorio.

De acuerdo con la defensa, ese intercambio detonó la reacción del empresario Jorge Octavio Cortés Jiménez, quien presuntamente insultó, amenazó y golpeó a la recepcionista el pasado 29 de junio. Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación, la representación legal busca que el caso sea reclasificado como tentativa de feminicidio.

Una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe fue agredida brutalmente por un huésped sin que nadie interviniera y todo quedó registrado en video. El agresor ha sido identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez y sigue libre sin consecuencia alguna. pic.twitter.com/uFxwlEAoyG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 15, 2026

¿Por qué comenzó la agresión contra la recepcionista?

En entrevista con Uno TV, el abogado explicó que el presunto agresor esperaba recibir un paquete al día siguiente y previamente había avisado a la recepcionista mediante un mensaje de WhatsApp.

Según relató, el hombre consideró que la respuesta tardó más de lo esperado, situación que provocó su enojo.

“Él esperaba un paquete al día siguiente y le avisó a mi representada que esperaba ese paquete; sin embargo, mi representada se tardó en contestar ese mensaje, lo que detonó la reacción de este personaje para comenzar a agredirla”, explicó Adaya Tenorio.

Las cámaras de seguridad captaron cómo el hombre comenzó a reclamar a gritos, golpeó el mostrador y lanzó insultos contra la trabajadora. Posteriormente le arrebató el teléfono celular cuando ella intentó grabar lo ocurrido y, segundos después, la persiguió hasta golpearla y derribarla.

Defensa afirma que ya había antecedentes de conductas agresivas

El representante legal aseguró que, de acuerdo con el testimonio de su clienta, no era la primera vez que el empresario mantenía actitudes violentas con personal del hotel.

Indicó que la recepcionista le informó que el huésped ya había protagonizado otros episodios de agresividad durante su estancia en el inmueble, aunque aclaró que esa información forma parte de las declaraciones rendidas por la víctima.

Buscan que el caso sea investigado como tentativa de feminicidio

Actualmente la carpeta de investigación fue iniciada por el delito de lesiones dolosas; sin embargo, la defensa considera que existen elementos suficientes para solicitar su reclasificación.

El abogado sostuvo que el ataque no se consumó debido a la intervención de un testigo, identificado en el video como un hombre de nacionalidad extranjera, cuya identidad aún se desconoce.

A juicio de la representación legal, esa circunstancia constituye un elemento relevante para que el Ministerio Público analice el caso bajo el delito de tentativa de feminicidio.

La víctima continúa en recuperación

El abogado informó que la recepcionista continúa con tratamiento médico por las lesiones sufridas durante la agresión.

Señaló que presenta contusiones en el rostro, cuello y espalda, utiliza un collarín debido a lesiones cervicales y todavía enfrenta dificultades para retomar sus actividades cotidianas.

Asimismo, indicó que, como consecuencia del último golpe recibido, los médicos detectaron un riesgo de desprendimiento de retina, por lo que permanece bajo seguimiento especializado.

La defensa confirmó además que un juez otorgó medidas de protección a favor de la víctima, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad del presunto agresor.

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