Así puedes competir por un cargo público en CDMX sin pertenecer a un partido político

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los ciudadanos que quieran contender por un cargo de elección popular en la Ciudad de México sin el respaldo de un partido político deberán cumplir un proceso que incluye el registro como aspirantes, la creación de una asociación civil, la apertura de una cuenta bancaria y la recolección de miles de firmas ciudadanas.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el 7 de agosto la convocatoria para participar como persona candidata sin partido a la Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías.

El procedimiento se desarrolla en dos etapas: primero obtener el registro como aspirante y, posteriormente, solicitar el registro oficial como candidato.

¿Qué es una candidatura sin partido?

La candidatura sin partido permite que cualquier ciudadano pueda competir por un cargo de elección popular sin ser postulado por un partido político.

A través de esta figura se puede buscar alguno de los siguientes cargos:

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Titular de una Alcaldía.

Diputación al Congreso local.

Concejalías.

Primer paso: registrarte como aspirante

El trámite comienza mediante el Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC). Para iniciar el procedimiento es necesario:

Crear una cuenta de usuario.

Capturar la información solicitada.

Cargar toda la documentación requerida.

El registro cambia dependiendo del cargo que se busque. Si buscas la Jefatura de Gobierno, únicamente deberás registrar tu información personal; si buscas una diputación, será obligatorio registrar tanto a la persona propietaria como a su suplente, es decir, una fórmula.

Si buscas una alcaldía, el registro deberá realizarse mediante una planilla integrada por entre siete y 10 candidaturas, dependiendo del número de concejalías de cada demarcación.

Todas las notificaciones, requerimientos y observaciones del proceso serán enviadas mediante el Sistema Integral de Notificaciones a las Asociaciones Políticas (SINAP).

Fechas para manifestar la intención de participar

La convocatoria establece distintos plazos dependiendo del cargo.

Jefatura de Gobierno: la manifestación de intención debe realizarse antes del 28 de agosto de 2023 a través del SIREC.

a través del SIREC. Diputaciones y Alcaldías: el plazo vence el 27 de octubre de 2023.

¿Qué documentos debes presentar?

El IECM solicita la siguiente documentación:

Fotografía.

Acta de nacimiento.

Credencial para votar vigente del aspirante.

Credencial del representante legal.

Credencial del encargado de administrar los recursos.

Constancia de residencia (cuando el domicilio no coincida con el de la credencial del INE).

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil.

Comprobante de alta de la Asociación Civil ante el SAT y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Contrato de la cuenta bancaria abierta a nombre de la Asociación Civil.

Formato de registro con firma autógrafa.

Informe de capacidad económica generado desde el Sistema Nacional de Registro del INE.

Emblema del aspirante y su descripción en formato digital.

Los tres trámites que debes hacer con anticipación

El propio IECM advierte que existen tres procedimientos que requieren más tiempo y que conviene realizar antes de iniciar el registro:

Constituir una Asociación Civil.

Dar de alta esa Asociación Civil ante el SAT y obtener el RFC.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil.

Posteriormente deberán entregarse:

Copia del Acta Constitutiva.

Comprobante del alta en el SAT.

RFC de la Asociación Civil.

Contrato de la cuenta bancaria.

¿Qué es una fórmula y qué es una planilla?

Para diputaciones

El registro debe hacerse mediante una fórmula, integrada por:

Persona propietaria.

Persona suplente.

Para alcaldías

Debe registrarse una planilla con las candidaturas a concejalías.

El número de integrantes depende de la alcaldía.

Alcaldías con 10 concejalías

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Integran:

6 concejalías de mayoría relativa.

4 de representación proporcional.

Alcaldías con 12 concejalías

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Iztacalco.

Miguel Hidalgo.

Tláhuac.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Integran:

7 de mayoría relativa.

5 de representación proporcional.

Alcaldías con 15 concejalías

Álvaro Obregón.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztapalapa.

Tlalpan.

Integran:

9 de mayoría relativa.

6 de representación proporcional.

Además, las planillas deben cumplir con:

Principio de paridad de género.

Alternancia entre hombres y mujeres.

Al menos una fórmula integrada por personas menores de 29 años.

El siguiente reto: reunir miles de firmas

Una vez que el IECM apruebe el registro como aspirante, se podrá comenzar la recolección de apoyos ciudadanos mediante la aplicación Apoyo Ciudadano.

La cantidad de firmas depende del cargo.

Jefatura de Gobierno

Se requieren:

78 mil 256 firmas , equivalentes al 1% de la Lista Nominal (7 millones 825 mil 534 electores).

, equivalentes al (7 millones 825 mil 534 electores). Además, deben obtenerse apoyos en al menos seis de las 16 alcaldías para cumplir con el requisito de dispersión territorial.

Alcaldías

El respaldo equivale al 1% de la Lista Nominal de cada demarcación.

Entre los requisitos destacan:

Alcaldía Firmas necesarias Iztapalapa 14,990 Gustavo A. Madero 10,400 Álvaro Obregón 6,079 Tlalpan 5,645 Coyoacán 5,644 Cuauhtémoc 4,861 Venustiano Carranza 3,978 Benito Juárez 3,758 Azcapotzalco 3,771 Miguel Hidalgo 3,220 Milpa Alta 1,165

Cada alcaldía también debe cumplir con un requisito mínimo de dispersión por circunscripciones.

Diputaciones locales

En los 33 distritos electorales, el aspirante deberá obtener el equivalente al 1% de la Lista Nominal de su distrito y cumplir con el porcentaje de dispersión en secciones electorales.

Dependiendo del distrito, el número de firmas va de 2 mil 014 a 2 mil 883 apoyos ciudadanos.

¿Cuánto tiempo habrá para reunir las firmas?

La convocatoria fija distintos periodos.

Jefatura de Gobierno

120 días.

Del 6 de septiembre de 2023 al 3 de enero de 2024.

Alcaldías

60 días.

Del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024.

Diputaciones

60 días.

Del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024.

¿También se puede competir por la Diputación Migrante?

Sí. Las personas interesadas podrán registrarse mediante el SIREC, cumplir con los mismos requisitos que cualquier candidatura a diputación y acreditar una residencia efectiva de dos años en el extranjero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.