Lluvia helada, nieve o aguanieve y fuertes rachas de viento se prevén este lunes 29 en partes del país

GENERANDO AUDIO...

Clima muy frío y lluvioso para este lunes 29 en partes del país. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 29 de diciembre, el frente frío 25 se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste del país, ocasionando chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Chihuahua, Sonora y Durango; además la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. A su vez, la masa de aire ártico que impulsará al frente, generará marcado descenso de las temperaturas y fuertes a muy fuertes rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional. Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo, chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Veracruz.

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. A su vez, se prevé la caída de nieve/aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Nayarit.

¿Dónde lloverá este lunes 29 de diciembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Puebla

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Hidalgo

Querétaro

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Durango

Coahuila

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Posible caída de nieve o aguanieve

Chihuahua

Durango

Posible caída de lluvia engelante

Coahuila

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 29 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero

Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Evento de Norte de 90 a 110 km/h: Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec

Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí

Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí Viento de 4 0 a 60 km/h : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato Viento de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán

Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán Oleaje de 3 a 5 metros de altura: Tamaulipas y Veracruz

Tamaulipas y Veracruz Oleaje de 2 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.