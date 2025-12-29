Lluvia helada, nieve o aguanieve y fuertes rachas de viento se prevén este lunes 29 en partes del país
Para este lunes 29 de diciembre, el frente frío 25 se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste del país, ocasionando chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Chihuahua, Sonora y Durango; además la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. A su vez, la masa de aire ártico que impulsará al frente, generará marcado descenso de las temperaturas y fuertes a muy fuertes rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional. Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo, chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Veracruz.
La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. A su vez, se prevé la caída de nieve/aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Nayarit.
¿Dónde lloverá este lunes 29 de diciembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz
- Puebla
- Tamaulipas
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Veracruz
- Puebla
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Querétaro
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nuevo León
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Zacatecas
- Nayarit
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
Posible caída de nieve o aguanieve
- Chihuahua
- Durango
Posible caída de lluvia engelante
- Coahuila
Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 29 de diciembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero
- 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Evento de Norte de 90 a 110 km/h: Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato
- Viento de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Oleaje de 3 a 5 metros de altura: Tamaulipas y Veracruz
- Oleaje de 2 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.