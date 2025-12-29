Tren Interoceánico: Sheinbaum confirma víctimas mortales y ordena atención inmediata

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el accidente del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales cinco se reportaron en estado grave, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Marina.

A través de un mensaje oficial, la mandataria federal lamentó lo ocurrido y aseguró que el Gobierno de México activó un operativo inmediato de atención a víctimas y familiares.

Atención médica a lesionados tras el accidente

Sheinbaum detalló que las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región, donde reciben atención médica especializada:

IMSS de Matías Romero

IMSS de Salina Cruz

IMSS-Bienestar de Juchitán

IMSS-Bienestar de Ixtepec

Las autoridades de salud mantienen vigilancia permanente sobre el estado de los lesionados, en particular de quienes presentan heridas de mayor gravedad.

Instrucciones presidenciales y coordinación federal

La presidenta indicó que giró instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladaran al lugar del siniestro con el objetivo de atender personalmente a las familias de las víctimas.

Además, precisó que la secretaria de Gobernación coordina las labores interinstitucionales, con el respaldo de los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar, así como de autoridades estatales.

Sheinbaum también agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca y de su equipo durante las tareas de atención y respuesta.

Contexto del accidente del Tren Interoceánico

El tren accidentado transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes. Había salido de Salina Cruz, Oaxaca, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, como parte de la ruta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una vía que conecta el Pacífico con el Golfo de México.

Este proyecto ferroviario fue inaugurado en 2023 y forma parte de las principales obras de infraestructura impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de detonar el desarrollo económico del sureste del país, mediante el transporte de carga y pasajeros.

Las autoridades federales informaron que las investigaciones continúan y que se mantendrá informada a la población conforme avancen las indagatorias.

