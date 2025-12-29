El Tren Interoceánico y los 8 descarrilamientos y accidentes que registra desde su inauguración

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Aunque el de este domingo fue el más grave, y el único descarrilamiento, el Tren Interoceánico acumula ya al menos otros siete accidentes desde 2023, cuando se inauguró su primera ruta, la Z, que va de Coatzcoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.

Siendo el único que ha dejado víctimas fatales, este 28 de diciembre se descarriló en Nizanda, Oaxaca, la máquina y tres vagones de un convoy del Tren Istmeño (Línea Z), dejando un saldo de 13 muertos y 96 lesionados, de los 241 pasajeros y nueve tripulantes que viajaban a bordo.

¿Cuántos accidentes ha tenido el Tren Interoceánico?

Desde la inauguración en diciembre de 2023 de la Línea Z, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, ha registrado tres accidentes, mientras que la Línea FA, de Coatzacoalcos a Palenque, inaugurada en septiembre de 2024, lleva al menos cinco incidentes.

Fecha Incidente Municipio Estado Línea 28/12/2025 Descarrilamiento Nizanda Oaxaca Z 20/12/2025 Choque con pipa de asfalto Pichucalco Chiapas FA 12/09/2025 Choque con auto Chinameca Veracruz Z 27/07/2025 Choque con taxi Coatzacoalcos Veracruz Z 10/07/2025 Chocado por tráiler Macuspana Tabasco FA 25/06/2025 Choque con transporte público Salto de Agua Chiapas FA 01/12/2024 Choque con tráiler Oteapan Veracruz FA 12/09/2024 Automovilista arrastrado Oteapan Veracruz FA

Siendo que, a excepción de este 28 de diciembre, todos los accidentes habían sido choques con o por parte de otros vehículos que intentaron ganarle el paso en cruces viales. Algunos de estos incluso resultaron arrastrados por la maquinaria ferroviaria. En el caso de Oteapan, pobladores aseguran que habría otros cinco incidentes como el del choque con tráiler, aunque no hay registros periodísticos.

Mientras que, únicamente los de este domingo, el 20 de diciembre y el 12 de septiembre pasados, han dejado lesionados: 98, 1 y 2, respectivamente, siendo que regularmente los afectados son los conductores o pasajeros de los vehículos involucrados en el accidente.

Sin embargo, si se amplía la información a todo el Corredor Interoceánico, o sea, considerando las líneas de carga, se registró un primer descarrilamiento el 19 de febrero de 2022, en Matías Romero, Oaxaca, cuando varios vagones de un convoy de carga se salieron de las vías, supuestamente a causa de falta de balasto.

