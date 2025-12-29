Revelan nombres de lesionados por descarrilamiento del Tren Interoceánico y en qué hospitales se encuentran

Descarrilamiento de Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

Esta tarde, un convoy del Tren Interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, en Oaxaca. En el tren viajaban 250 personas, de las cuales, hasta el momento, 13 han fallecido y 98 más se encuentran heridas, tal y como lo informó el Gobierno Federal.

De las 98 personas lesionadas, 36 fueron trasladadas a hospitales cercanos y cinco se encuentran en estado grave.

Esta es la lista de personas trasladadas a hospitales

IMSS Bienestar de Juchitán

  1. Martha Lidia Santiago Antonio
  2. Liliana del Carmen González
  3. Nahomi Katerine Ríos Vásquez
  4. Gilberta Josefina Calvo Vásquez
  5. Abigail Lizárraga Arias
  6. María Fernanda Serrano Moreno
  7. Elidia de la Cruz López
  8. Jorge Alberto Hernández
  9. Ximena Ríos
  10. Luis Augusto Kat Canto
  11. Livia A. Alvarado
  12. Akwjo Salazar Rodríguez
  13. Ulises Jáuregui García
  14. Calli Santiago Antonio
  15. Tiare Deyanira Mendoza Hernández
  16. Nelli Rosario Arana Serrano
  17. Mellani Zaragoza Medina
  18. Abril Solórzano Cruz
  19. Víctor Ventral Ordóñez
  20. Miguel Ángel Fabre Bajaron
  21. Patricia Castro Sánchez
  22. Uriel Castillejos Cruz

IMSS Bienestar de Ixtepec

  1. Gustavo Alejandro del Toro González
  2. Felipe Calvo Chipas
  3. Guadalupe Ruiz Zambrano
  4. María del Carmen Chiñas Reyes
  5. Ana Guadalupe Fabre Pasaron
  6. Axel Eduardo Antonio Fabre
  7. Carla Valeria Sánchez Cheng
  8. Claudia Cruz Alcántara
  9. Ereida López Ordaz
  10. Itza Julisa Márquez Alejo
  11. Perla del Carmen Toledo Ávalos

Hospital General de Salina Cruz

  • Hernández Hernández Ariadna
  • López Hernández Ian Oswaldo

Hospital de Zona de Matías Romero

  1. Alexia Cerquedo Mejía
  2. Alexis Iglesias Temichis
  3. Alexis Ríos Gallegos
  4. Alma Jasive Bemol Albores
  5. Alonso Ríos Gallegos
  6. Ashley Aylin Fabre Mingo
  7. Claudia Gallejos Catillo
  8. Diego Alejandro Castillejos Cruz
  9. Dulce Nayeli López Morales
  10. Edwin Alan Gómez Falcón
  11. Emérit Daniel Ríos López
  12. Erik Said López Reyes
  13. Fabián Pazarron José
  14. Feliciano Cruz Benítez
  15. Flor Temichs Cinta
  16. Gustavo Ríos Ponce
  17. Indira Lira Pineda
  18. Itzel Sosa Carrasquedo
  19. Jeferson Javier Laureano Benol
  20. José Antonio Ángel Sánchez
  21. Joana Osorio Castro
  22. José Luis Fabre Pazarro
  23. José Matías Fabre Falcón
  24. Juan Daniel Ríos Ponce
  25. Juan Manuel Iglesias López
  26. Karla Mérida Leyva Castillejos
  27. Lindoro Hernández Ortiz
  28. María Eugenia Zaragoza Ceja
  29. Marlene Natali Reyes Ramírwz
  30. Melani Arum Laureano Bemol
  31. Paola Laureano Bemol
  32. Regina Torres Castro
  33. Rosa Isela Ramírez Simora
  34. Yuleni Vásquez Flores

Clínica Hospital de Tehuantepec

  1. Domínguez Ramírez Ronaldo
  2. Domínguez Rosales Libertad
  3. Lara Pineda Alfonso
  4. Moreno Vásquez Gabriela
  5. Ortiz López Karla
  6. Palacios Pacheco Efrén

Asimismo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que 11 pacientes se encuentran en el Hospital General de Ciudad Ixtepec; 22 en el Hospital General de Juchitán y 29 en el Hospital de Zona de Matías Romero. Además, cinco personas serán trasladadas al Hospital General de Salina Cruz.

Por su parte, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), confirmó que cinco personas son atendidas en la Clínica Hospital de Tehuantepec, de las cuales una está en estado grave.

Videos muestran desesperación de pasajeros tras descarrilamiento

Por medio de un video en redes sociales, se ve cómo varios pasajeros, en estado de desesperación tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, piden ayuda para poder salir del convoy.

