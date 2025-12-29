Revelan nombres de lesionados por descarrilamiento del Tren Interoceánico y en qué hospitales se encuentran

GENERANDO AUDIO...

Descarrilamiento de Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

Esta tarde, un convoy del Tren Interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, en Oaxaca. En el tren viajaban 250 personas, de las cuales, hasta el momento, 13 han fallecido y 98 más se encuentran heridas, tal y como lo informó el Gobierno Federal.

De las 98 personas lesionadas, 36 fueron trasladadas a hospitales cercanos y cinco se encuentran en estado grave.

Esta es la lista de personas trasladadas a hospitales

IMSS Bienestar de Juchitán

Martha Lidia Santiago Antonio Liliana del Carmen González Nahomi Katerine Ríos Vásquez Gilberta Josefina Calvo Vásquez Abigail Lizárraga Arias María Fernanda Serrano Moreno Elidia de la Cruz López Jorge Alberto Hernández Ximena Ríos Luis Augusto Kat Canto Livia A. Alvarado Akwjo Salazar Rodríguez Ulises Jáuregui García Calli Santiago Antonio Tiare Deyanira Mendoza Hernández Nelli Rosario Arana Serrano Mellani Zaragoza Medina Abril Solórzano Cruz Víctor Ventral Ordóñez Miguel Ángel Fabre Bajaron Patricia Castro Sánchez Uriel Castillejos Cruz

IMSS Bienestar de Ixtepec

Gustavo Alejandro del Toro González Felipe Calvo Chipas Guadalupe Ruiz Zambrano María del Carmen Chiñas Reyes Ana Guadalupe Fabre Pasaron Axel Eduardo Antonio Fabre Carla Valeria Sánchez Cheng Claudia Cruz Alcántara Ereida López Ordaz Itza Julisa Márquez Alejo Perla del Carmen Toledo Ávalos

Hospital General de Salina Cruz

Hernández Hernández Ariadna

López Hernández Ian Oswaldo

Hospital de Zona de Matías Romero

Alexia Cerquedo Mejía Alexis Iglesias Temichis Alexis Ríos Gallegos Alma Jasive Bemol Albores Alonso Ríos Gallegos Ashley Aylin Fabre Mingo Claudia Gallejos Catillo Diego Alejandro Castillejos Cruz Dulce Nayeli López Morales Edwin Alan Gómez Falcón Emérit Daniel Ríos López Erik Said López Reyes Fabián Pazarron José Feliciano Cruz Benítez Flor Temichs Cinta Gustavo Ríos Ponce Indira Lira Pineda Itzel Sosa Carrasquedo Jeferson Javier Laureano Benol José Antonio Ángel Sánchez Joana Osorio Castro José Luis Fabre Pazarro José Matías Fabre Falcón Juan Daniel Ríos Ponce Juan Manuel Iglesias López Karla Mérida Leyva Castillejos Lindoro Hernández Ortiz María Eugenia Zaragoza Ceja Marlene Natali Reyes Ramírwz Melani Arum Laureano Bemol Paola Laureano Bemol Regina Torres Castro Rosa Isela Ramírez Simora Yuleni Vásquez Flores

Clínica Hospital de Tehuantepec

Domínguez Ramírez Ronaldo Domínguez Rosales Libertad Lara Pineda Alfonso Moreno Vásquez Gabriela Ortiz López Karla Palacios Pacheco Efrén

Asimismo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que 11 pacientes se encuentran en el Hospital General de Ciudad Ixtepec; 22 en el Hospital General de Juchitán y 29 en el Hospital de Zona de Matías Romero. Además, cinco personas serán trasladadas al Hospital General de Salina Cruz.

Por su parte, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), confirmó que cinco personas son atendidas en la Clínica Hospital de Tehuantepec, de las cuales una está en estado grave.

Videos muestran desesperación de pasajeros tras descarrilamiento

Por medio de un video en redes sociales, se ve cómo varios pasajeros, en estado de desesperación tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, piden ayuda para poder salir del convoy.

