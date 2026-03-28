Esto pasa cuando el derrame hidrocarburo llega a la playa, según experta

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El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ya alcanzó tierra firme y se ha extendido por más de 600 kilómetros de costa, sin que hasta el momento exista contención total ni un responsable claro.

Autoridades y especialistas advierten que la contaminación sigue en movimiento, desplazándose del mar a la playa y regresando nuevamente al océano.

Derrame en Golfo de México contamina costas y sigue avanzando

De acuerdo con expertos, el material contaminante, como el chapopote, no desaparece, sino que circula constantemente con el movimiento de las mareas.

Esto provoca que los residuos permanezcan expuestos en playas, donde habitantes han comenzado a recolectarlos, quedando en contacto directo con sustancias tóxicas.

Además, factores como el calor y el viento facilitan la evaporación de componentes del hidrocarburo, lo que puede generar irritación en ojos, nariz y garganta. Por ello, especialistas recomiendan el uso de protección ocular y mascarillas para quienes manipulan estos residuos.

Riesgo ambiental y sanitario por derrame sin control

El hidrocarburo es considerado residuo peligroso, por lo que requiere manejo especializado, desde su recolección hasta su disposición final en sitios autorizados. Sin embargo, la acumulación en playas sin control aumenta el riesgo de que vuelva al mar, afectando ecosistemas marinos.

Expertos advierten que los arrecifes, especialmente en Veracruz, podrían sufrir daños severos, además de que los contaminantes pueden acumularse en peces, lo que implicaría riesgos a la salud.

Por ley, la autoridad ambiental puede exigir la reparación del daño, pero hasta ahora no hay un responsable identificado. Mientras tanto, el derrame continúa desplazándose, ampliando su impacto en costas y ecosistemas.

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