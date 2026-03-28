Diputada española acusa “maniobra populista” en discurso de perdón a España

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Cayetana Álvarez criticó a AMLO y Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Durante su visita a México, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al de Claudia Sheinbaum, pues aseguró que el discurso de que los españoles deben pedirle perdón a los indígenas es solo para dividir a ambos países.

El pasado 23 de marzo, durante un conversatorio en el Club de Industriales de Querétaro, Cayetana señaló que, bajo el mismo argumento, AMLO debería pedirle perdón a los mexicanos, al tener antepasados españoles. La también periodista calificó la petición como una estrategia para desviar la atención.

Todo esto es una parodia y una farsa. Es una maniobra populista para distraer la atención de los gravísimos problemas que México tiene hoy. Cuando eres incapaz de resolver los problemas mexicanos contemporáneos, buscas culpables hace 500 años.

Cayetana criticó el tema de la inseguridad en el país

De igual manera, Cayetana Álvarez mencionó que, a su vez, Claudia Sheinbaum debería pedirle perdón a las madres buscadoras ante el tema de la inseguridad que se vive en el país.

La presidenta Sheinbaum debería pedir perdón a las madres buscadoras y rastreadoras por no combatir el crimen organizado y por no asegurar la justicia en su país.

Por último, la diputada española calificó el tema como una evasión de responsabilidades y como una maniobra “perversa” para enfrentar a mexicanos y españoles.

Álvarez de Toledo también habló sobre el empoderamiento femenino

A su vez, como parte de los conversatorios organizados por el DIF municipal de San Luis Potosí, en torno al Día Internacional de la Mujer, Álvarez de Toledo habló acerca del empoderamiento femenino, sobre la democracia y la libertad.

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