ONU podría intervenir por desaparecidos en México advierte especialista

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La crisis de personas desaparecidas en México podría escalar a nivel internacional, luego de que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU evalúa llevar el caso ante la Asamblea General. Así lo advirtió Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, al analizar las cifras presentadas por el gobierno federal.

El experto señaló que la gravedad del fenómeno, junto con la falta de resultados en investigación, búsqueda e identificación, ha encendido alertas globales. De acuerdo con Jacobo Dayán, México enfrenta un escenario crítico que incluso ya es observado por organismos internacionales tras años de seguimiento.

ONU analiza caso México por crisis de desaparecidos

Jacob Dayán explicó que el Comité de la ONU ha visitado el país durante años, documentando el problema sin que existan avances contundentes. “Por primera vez en la historia de este comité, la gravedad de la situación mexicana ha llevado a decir que es muy probable que lleve el caso a la Asamblea General de la ONU”, afirmó.

El especialista detalló que esta posible acción responde a la falta de resultados del Estado mexicano. “El gobierno mexicano o no puede y no quiere resolver el fenómeno”, sostuvo.

Además, subrayó que no se trata solo de cifras, sino de fallas estructurales en todo el sistema: “No nada más es un control de cifras, es la impunidad, es la búsqueda, es la identificación, es detener el fenómeno”.

Dayán también recordó que México no puede mostrar avances sólidos. “No lo puede presentar, repito, ni en identificación, ni en justicia, ni en detener el fenómeno”, dijo.

En ese contexto, advirtió que la decisión del organismo internacional podría tomarse en semanas. “Estamos a pocas semanas de que ese comité dé una resolución definitiva”, explicó.

El especialista incluso comparó la magnitud del problema con casos extremos a nivel mundial. “El fenómeno mexicano solo se compara en cifras con el caso sirio”, señaló, destacando la dimensión de la crisis.

Finalmente, consideró que el anuncio reciente del gobierno podría estar relacionado con este escenario internacional. “Me parece que este es el último guiño que intenta lanzar el gobierno mexicano al comité”, concluyó.

La decisión de la ONU marcaría un precedente global en materia de desapariciones.

En entrevista para Uno TV, Dayán señaló que el informe presentado recientemente por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja el “desfonde del Estado mexicano”. El experto cuestionó que de los 43 mil casos que el gobierno reconoce plenamente, solo 3 mil cuentan con una carpeta de investigación, lo que evidencia una omisión ilegal por parte de las fiscalías.

El especialista en derecho penal internacional y derechos humanos, Jacobo Dayán, calificó como “ridícula” y “políticamente peligrosa” la metodología del Gobierno federal para presentar las cifras de personas desaparecidas en México, acusando un intento por reducir los números con fines discursivos y de imagen internacional.

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