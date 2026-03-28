Aeropuerto de Toluca pide precauciones ante posibles afectaciones por protesta durante transmisión del México vs. Portugal

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Avión se salió de pista en Aeropuerto Internacional de Toluca. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) emitió un comunicado dirigido a la comunidad aeronáutica, pasajeros y personal, en el que solicita tomar precauciones ante posibles afectaciones en accesos y vialidades con motivo de la transmisión del partido México vs Portugal, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

De acuerdo con el aviso oficial, se prevé que el sábado 28 de marzo puedan registrarse cierres viales o complicaciones en los accesos al aeropuerto, derivado de una manifestación anunciada en la zona.

Posibles bloqueos por manifestación de organización social

El aeropuerto informó que las afectaciones estarían relacionadas con una movilización convocada por integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), quienes han señalado falta de atención a sus demandas por parte de autoridades del Estado de México.

Esta situación podría coincidir con la movilidad generada por el evento deportivo, lo que incrementaría el flujo de personas y vehículos en la región.

Recomendaciones para pasajeros y usuarios

Ante este escenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca emitió una serie de recomendaciones para quienes tengan vuelos programados:

Prever tiempos de traslado con anticipación

Mantener comunicación con la aerolínea para verificar el estatus del vuelo

Consultar únicamente información oficial del aeropuerto y autoridades

Asimismo, se exhortó al personal aeroportuario y usuarios a mantenerse informados y seguir indicaciones oficiales en todo momento.

Aeropuerto dará seguimiento a la situación

Las autoridades aeroportuarias señalaron que se mantendrán en monitoreo constante ante cualquier situación que pudiera impactar la operación aérea, con el compromiso de informar oportunamente a través de canales institucionales.

Hasta el momento, no se ha confirmado un cierre total de operaciones, pero sí se advierte sobre posibles complicaciones logísticas en el acceso al aeropuerto.

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