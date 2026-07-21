Clima en CDMX este martes 21 de julio: lluvias, posible caída de granizo y calor en aumento
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 21 de julio, se prevén más lluvias por la tarde en la Ciudad de México.
A su vez, como informó el Meteorológico, la temperatura continuará en aumento este martes, pues el termómetro podría alcanzar los 29 °C.
Calor, vientos y lluvias para este martes 21 de julio
Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 27 a 29 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México. En ambos, podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.
Asimismo, este 21 de julio se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h en zonas de tormenta.
Recomendaciones ante las tormentas eléctricas:
En caso de tormentas eléctricas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Refugiarse en interiores, con puertas y ventanas cerradas
- Evitar subir a azoteas y asomarse en balcones
- Ante variación de voltaje, desconectar aparatos electrónicos
- Permanecer alejados de tuberías eléctricas y gas
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