Clima en CDMX este martes 21 de julio: lluvias, posible caída de granizo y calor en aumento

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Lluvias continuarán en CDMX. Foto: Getty

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 21 de julio, se prevén más lluvias por la tarde en la Ciudad de México.

A su vez, como informó el Meteorológico, la temperatura continuará en aumento este martes, pues el termómetro podría alcanzar los 29 °C.

El ambiente se mantendrá templado a fresco con cielo mayormente #nublado. Aún se pueden presentar algunas #lluvias ligeras dispersas.



Para mañana, ambiente caluroso a muy caluroso, cielo medio nublado a nublado y lluvias ligeras vespertinas.



🌡️#TemperaturaActual: 17 °C.… pic.twitter.com/wWEtdKI17A — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 21, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 21 de julio

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 27 a 29 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México. En ambos, podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 21 de julio se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h en zonas de tormenta.

Recomendaciones ante las tormentas eléctricas:

En caso de tormentas eléctricas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Refugiarse en interiores, con puertas y ventanas cerradas

Evitar subir a azoteas y asomarse en balcones

Ante variación de voltaje, desconectar aparatos electrónicos

Permanecer alejados de tuberías eléctricas y gas

Para la tarde y noche se prevén lluvias fuertes con actividad #eléctrica en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kYnSIFkX0h — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

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