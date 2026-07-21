Esposa de argentino agredido en CDMX exige justicia tras ataque de más de 10 personas

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La esposa del ciudadano argentino Paulo Javier Juárez, quien fue agredido por un grupo de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México tras la final del Mundial 2026, exigió justicia y pidió a la Fiscalía capitalina identificar y detener a los responsables del ataque.

En entrevista para Noticias en Claro, Mariela Castro Franco Cuevas relató que su esposo acudió a ver el encuentro deportivo acompañado de un grupo de amigos, entre los que había niños y adolescentes, y que al terminar el partido se dirigían hacia la estación del Metro Allende cuando comenzaron las agresiones.

Explicó que durante el trayecto un grupo de personas los insultó, aunque intentaron ignorarlos para evitar un enfrentamiento. Sin embargo, a una cuadra de llegar al Metro, uno de los sujetos golpeó a Paulo Javier y, segundos después, se sumaron más agresores.

“Fueron más de 10 personas las que estaban ahí golpeándolo”, afirmó, a la vez que añadió que, aunque su esposo logró incorporarse y caminar unos metros, volvió a ser atacado. Uno de sus amigos intentó auxiliarlo, pero también resultó lesionado.

Como consecuencia de la agresión, Paulo Javier permanece hospitalizado con fractura de nariz, fractura en la órbita del ojo y diversos hematomas.

La esposa de la víctima señaló que existen videos en los que se observa claramente a los agresores, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades para localizarlos y llevarlos ante la justicia. “Lo que queremos es que la Fiscalía nos ayude para encontrar a las personas que claramente se ven en el video”, expresó.

Mariela Castro confirmó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y que el proceso legal se encuentra en marcha para deslindar responsabilidades.

“Esto va totalmente con la ley y lo que se tenga que hacer y las personas que tengan que salir responsables”, concluyó.

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