VIDEO: aficionado argentino termina hospitalizado tras golpiza afuera del Fan Fest del Zócalo

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Golpiza deja hospitalizado a aficionado argentino. Foto: Cuartoscuro/Getty

Un aficionado argentino que asistió al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar la final del Mundial de 2026, en la que España venció a Argentina, terminó hospitalizado tras ser agredido por un grupo de personas cuando caminaba hacia la estación Allende del Metro, acompañado de familiares y amigos. La familia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y exige que se identifique a los responsables.

¿Cómo ocurrió la agresión contra el aficionado argentino?

De acuerdo con el testimonio de la esposa de la víctima, el grupo caminaba por calles del Centro Histórico cuando comenzó a recibir insultos por parte de varias personas.

Según relató, decidieron continuar su camino para evitar una confrontación; sin embargo, varios sujetos presuntamente salieron de algunos locales de la zona y comenzaron a golpear al aficionado.

La víctima fue derribada y, al intentar levantarse, volvió a ser atacada. Una vez en el suelo, recibió múltiples golpes y patadas. Uno de sus acompañantes también resultó lesionado al intentar defenderlo.

La víctima permanece hospitalizada

Tras la agresión, los familiares acudieron a presentar una denuncia ante la FGJCDMX para que se investiguen los hechos.

No obstante, mientras realizaban el trámite, el aficionado perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde permanece internado bajo observación médica.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud actualizado de la víctima.

Familia exige que se castigue a los responsables

Los familiares del aficionado argentino solicitaron a las autoridades capitalinas esclarecer la agresión y detener a quienes participaron en el ataque.

El incidente ocurrió al concluir la transmisión de la final del Mundial en el Fan Fest del Zócalo, evento que reunió a miles de aficionados en el Centro Histórico de la Ciudad de México para seguir el partido.

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