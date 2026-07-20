Mercomuna dará hasta 3 mil pesos en vales a este grupo de beneficiarios en 2026

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Foto: Cuartoscuro

Las personas que ya forman parte del padrón del programa Ingreso Social: Mercomuna Ciudad de México 2026 y que fueron beneficiarias durante el ejercicio fiscal 2025 serán quienes reciban un triple pago de 3 mil pesos en vales durante agosto, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El programa, operado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, contempla la entrega de tres ministraciones de mil pesos cada una en Vales Mercomuna, los cuales podrán canjearse únicamente en pequeños comercios y mercados previamente registrados.

¿Quiénes recibirán el triple pago de Mercomuna?

Las reglas establecen que los 335 mil hogares registrados en el padrón del programa correspondiente a 2024 y 2025 recibirán hasta:

Tres ministraciones de mil pesos cada una

Un apoyo total de 3 mil pesos en vales durante 2026

En contraste, las personas que sean incorporadas por primera vez este año recibirán un monto diferente, dependiendo de la fecha en que ingresen al programa:

Si se incorporan en agosto: recibirán dos ministraciones de mil pesos , para un total de 2 mil pesos

recibirán de , para un total de Si ingresan en septiembre: recibirán una sola ministración de mil pesos

Foto: Gaceta Oficial de la CDMX

¿Quiénes pueden acceder a Mercomuna 2026?

El programa está dirigido a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que habitan en la Ciudad de México y cumplen con los siguientes requisitos:

Tener entre 19 y 56 años

Residir en la Ciudad de México

Representar o encabezar un hogar

No formar parte de otro hogar ya registrado en el programa

No trabajar para el Gobierno de la Ciudad de México

Además, la selección prioriza:

Mujeres jefas de familia

Personas que no reciben otro programa social

Habitantes de zonas con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social

¿Cómo se incorporan nuevos beneficiarios?

La incorporación de nuevos hogares no se realiza mediante un registro abierto por internet.

Las reglas indican que el personal de la Secretaría realizará visitas domiciliarias en unidades territoriales prioritarias para levantar la cédula de registro y posteriormente seleccionar a las personas beneficiarias.

El padrón final será publicado por la dependencia una vez concluido el proceso de selección.

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