El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y calor en CDMX este domingo
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 19 de julio, se prevén más lluvias en la Ciudad de México, en especial durante la tarde.
A su vez, de acuerdo con el Meteorológico, la temperatura se elevará ligeramente este domingo, con máximas de 27 °C en la capital.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 19 de julio
Según lo informado, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México; podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.
A su vez, este 19 de julio se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h en zonas de tormenta.
Recomendaciones ante las lluvias:
Ante la caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Si conduces, disminuye la velocidad
- No pisar cables de electricidad y alejarse de zonas lodosas
- Identifica domos, ventanas y zonas susceptibles ante la caída de granizo
- Limpia techos y bajantes de agua, para evitar acumulación
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