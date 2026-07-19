El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y calor en CDMX este domingo

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Lluvias y calor se prevén en CDMX este domingo. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 19 de julio, se prevén más lluvias en la Ciudad de México, en especial durante la tarde.

A su vez, de acuerdo con el Meteorológico, la temperatura se elevará ligeramente este domingo, con máximas de 27 °C en la capital.

Esta noche tendremos ambiente templado a fresco con cuidado mayormente nublado en la Ciudad de México.



Aún pueden presentarse algunas lluvias ligeras. Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PBWkcAMf0r — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 19, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 19 de julio

Según lo informado, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México; podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 19 de julio se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h en zonas de tormenta.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Si conduces, disminuye la velocidad

No pisar cables de electricidad y alejarse de zonas lodosas

Identifica domos, ventanas y zonas susceptibles ante la caída de granizo

Limpia techos y bajantes de agua, para evitar acumulación

El pronóstico para la tarde de hoy prevé lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de #granizo. Toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/mVoCSXlvxO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 17, 2026

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