Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

| 13:13 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Hoy No Circula del sábado 18 de julio. Foto: UnoTV.

El Hoy No Circula de este 18 de julio de 2026 aplica únicamente a vehículos con holograma 1 y 2 si su placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y también 9) y foráneos, que tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

¿Qué autos y engomados sí circulan este sábado 18 de julio de 2026 ?

Autos con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). De igual manera, los vehículos particulares con holograma doble “00”, “0”, así como eléctricos e híbridos, pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente no aplica para ellos.

A ellos también se suman los vehículos que ofrecen servicios fúnebres, aunque solo durante su actividad; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros, y los que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

  1. Almoloya de Juárez
  2. Calimaya
  3. Capultepec
  4. Lerma
  5. Metepec
  6. Mexicaltzingo
  7. Ocoyoacac
  8. Otzolotepec
  9. Rayón
  10. San Antonio la Isla
  11. San Mateo Atenco
  12. Temoaya
  13. Tenango del Valle
  14. Toluca
  15. Xonacatlán
  16. Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

  1. Almoloya del Río
  2. Atizapán
  3. Capulhuac
  4. Texcalyacac
  5. Tianguistenco
  6. Xalatlaco

Actualmente, el programa funciona también en los siguientes municipios de Edomex:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

  1. Almoloya de Juárez
  2. Calimaya
  3. Capultepec
  4. Lerma
  5. Metepec
  6. Mexicaltzingo
  7. Ocoyoacac
  8. Otzolotepec
  9. Rayón
  10. San Antonio la Isla
  11. San Mateo Atenco
  12. Temoaya
  13. Tenango del Valle
  14. Toluca
  15. Xonacatlán
  16. Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

  1. Almoloya del Río
  2. Atizapán
  3. Capulhuac
  4. Texcalyacac
  5. Tianguistenco
  6. Xalatlaco

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.

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