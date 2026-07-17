Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula de este 18 de julio de 2026 aplica únicamente a vehículos con holograma 1 y 2 si su placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y también 9) y foráneos, que tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.
¿Qué autos y engomados sí circulan este sábado 18 de julio de 2026 ?
Autos con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). De igual manera, los vehículos particulares con holograma doble “00”, “0”, así como eléctricos e híbridos, pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente no aplica para ellos.
A ellos también se suman los vehículos que ofrecen servicios fúnebres, aunque solo durante su actividad; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros, y los que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería.
Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.
¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?
Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Actualmente, el programa funciona también en los siguientes municipios de Edomex:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Especial Hoy No Circula Sabatino
El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.
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