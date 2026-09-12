¡No frenan! Se prevén más lluvias fuertes este sábado en CDMX

| 03:26 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán este sábado 12 de septiembre en la Ciudad de México, mismas que podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

A su vez, la temperatura se mantendrá en niveles similares a los días anteriores, con máximas de 27 °C hacia la tarde en la capital del país.

Calor, vientos y lluvias para este sábado 12 de septiembre

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

Asimismo, este 12 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

  • Limpia vidrios, parabrisas y espejos antes de circular
  • Evita que los vidrios se empañen
  • No circules por zonas inundadas
  • Reduce la velocidad y cuida tu distancia
  • Enciende intermitentes

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