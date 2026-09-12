¡No frenan! Se prevén más lluvias fuertes este sábado en CDMX
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán este sábado 12 de septiembre en la Ciudad de México, mismas que podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.
A su vez, la temperatura se mantendrá en niveles similares a los días anteriores, con máximas de 27 °C hacia la tarde en la capital del país.
Calor, vientos y lluvias para este sábado 12 de septiembre
Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.
Asimismo, este 12 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:
- Limpia vidrios, parabrisas y espejos antes de circular
- Evita que los vidrios se empañen
- No circules por zonas inundadas
- Reduce la velocidad y cuida tu distancia
- Enciende intermitentes
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