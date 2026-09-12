Lluvias provocan inundaciones y afectan viviendas en Tláhuac e Iztapalapa

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Lluvias provocan afectaciones en Tláhuac e Iztapalapa. Foto. BomberosCDMX/Seguiagua

Las lluvias registradas durante la madrugada de este viernes provocaron encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, donde algunas viviendas reportaron ingreso de agua.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y autoridades de las alcaldías realizan trabajos de bombeo, limpieza y desazolve para reducir los niveles de agua.

Acudimos a la colonia Francisco Villa, en @TlahuacRenace, donde se presenta un encharcamiento de agua pluvial, con un área de aproximadamente 1,000 metros cuadrados y un tirante de 50 centímetros, sin afectaciones al momento.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/PPQMt93nIS — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 11, 2026

Autoridades atienden inundaciones en Tláhuac

De acuerdo con la SEGIAGUA, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la dependencia, Mario Esparza, mantienen la coordinación y supervisión de los trabajos en Tláhuac, junto con la alcaldesa Berenice Hernández Calderón, ante las anegaciones ocasionadas por las lluvias.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, el titular de #SEGIAGUA, Ing. Mario Esparza, mantiene la coordinación y supervisión de los trabajos en Tláhuac, junto a la alcaldesa @bereheca, ante las anegaciones ocasionadas por las lluvias de esta madrugada.



Personal… pic.twitter.com/LP9Zcg7zkW — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 11, 2026

Personal operativo y unidades de emergencia realizan labores de bombeo, limpieza y desazolve con el objetivo de recuperar la capacidad hidráulica de la zona y atender los puntos donde se registraron acumulaciones de agua. Los trabajos se concentran en las zonas afectadas por las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Continuamos brindando atención a la población afectada por las lluvias en @TlahuacRenace.



La titular de la @SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa Venegas @VenegasUrzua, se encuentra en la colonia San José para coordinar las acciones del personal operativo que continúa laborando para abatir… pic.twitter.com/jI42rZJrN8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Bomberos acuden a Tláhuac para labores pluviales

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que acudió a la colonia La Guadalupe, en Tláhuac, para atender un encharcamiento de agua pluvial.

Acudimos a la colonia La Guadalupe, en @TlahuacRenace, para atender un encharcamiento de agua pluvial, con un área de aproximadamente 100 metros de espejo por 20 centímetros de tirante, sin afectaciones al momento.#Laborando@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/MIf2iGML2P — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 11, 2026

En el sitio se registró una acumulación de agua en un área aproximada de 100 metros de longitud, con un tirante de alrededor de 20 centímetros.

En algunos sectores de Tláhuac el agua llegó hasta la cintura

La intensidad de las precipitaciones también generó acumulaciones importantes de agua en algunos sectores de Tláhuac. En uno de los videos difundidos sobre la situación se observa a un joven que intentaba avanzar en bicicleta entre el agua. La acumulación era tal que la bicicleta prácticamente dejó de verse, mientras el nivel del agua alcanzaba aproximadamente la cintura de la persona.

Las imágenes muestran las dificultades para transitar por la zona debido a la cantidad de agua acumulada tras el aguacero. Ante este tipo de condiciones, las autoridades mantienen los trabajos para disminuir los niveles de agua y recuperar la circulación en las zonas afectadas.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte por encharcamiento en 📍 Cerrada de Emiliano Zapata, colonia Quiahuatla, @TlahuacRenace. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/LoAQESkoWV — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 11, 2026

SGIRPC brinda atención a calles inundadas de Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, personal de la SGIRPC también mantiene labores para atender a la población afectada por las lluvias registradas en la colonia Vicente Guerrero.

Los trabajos se realizan en coordinación con la SEGIAGUA y contemplan acciones para abatir los niveles de agua acumulada en las calles y al interior de algunos predios.

#BrigadaSEGIAGUA atendió reporte de anegación en 📍 Av. Benito Juárez y López Portillo (biblioteca), colonia Consejo Agrarista Mexicano, @Alc_Iztapalapa. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/5e03jjPVvw — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 12, 2026

Además, se llevan a cabo labores de limpieza dentro de las viviendas afectadas y se realiza un censo de los inmuebles para conocer el impacto de las precipitaciones y las necesidades de las personas afectadas.

Bomberos atienden encharcamiento en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que acudió a la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, donde se registró un encharcamiento de agua pluvial en un área aproximada de mil metros cuadrados, con un tirante de alrededor de 30 centímetros.

Acudimos a la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en @Alc_Iztapalapa, donde se presenta un encharcamiento de agua pluvial en un área de aproximadamente 1,000 metros cuadrados, con un tirante de 30 centímetros, afectando algunos inmuebles con ingreso de agua al interior. En el… pic.twitter.com/4H9XfFtHDz — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 11, 2026

De acuerdo con el reporte, el nivel del agua provocó el ingreso de líquido a algunos inmuebles.

En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de distintas dependencias. La SEGIAGUA cuenta con dos unidades Vactor, mientras que la alcaldía participa con una patrulla hidráulica, cuadrillas a pie, equipo neumático para labores de desazolve y plantas de bombeo.

Para dar atención a la población afectada por las lluvias registradas en la colonia Vicente Guerrero de la Alcaldía Iztapalapa, personal de la @SGIRPC_CDMX, y su titular @VenegasUrzua, continúan laborando para abatir los niveles de agua en coordinación con @SEGIAGUA.



Además, se… pic.twitter.com/cfMdPoJTiw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 11, 2026

Las autoridades mantienen los trabajos de extracción de agua, limpieza y desazolve en las zonas afectadas por las lluvias, mientras continúan con la evaluación de los daños registrados en Tláhuac e Iztapalapa.