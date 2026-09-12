Lluvias provocan inundaciones y afectan viviendas en Tláhuac e Iztapalapa
Las lluvias registradas durante la madrugada de este viernes provocaron encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, donde algunas viviendas reportaron ingreso de agua.
Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y autoridades de las alcaldías realizan trabajos de bombeo, limpieza y desazolve para reducir los niveles de agua.
Autoridades atienden inundaciones en Tláhuac
De acuerdo con la SEGIAGUA, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la dependencia, Mario Esparza, mantienen la coordinación y supervisión de los trabajos en Tláhuac, junto con la alcaldesa Berenice Hernández Calderón, ante las anegaciones ocasionadas por las lluvias.
Personal operativo y unidades de emergencia realizan labores de bombeo, limpieza y desazolve con el objetivo de recuperar la capacidad hidráulica de la zona y atender los puntos donde se registraron acumulaciones de agua. Los trabajos se concentran en las zonas afectadas por las precipitaciones registradas durante la madrugada.
Bomberos acuden a Tláhuac para labores pluviales
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que acudió a la colonia La Guadalupe, en Tláhuac, para atender un encharcamiento de agua pluvial.
En el sitio se registró una acumulación de agua en un área aproximada de 100 metros de longitud, con un tirante de alrededor de 20 centímetros.
En algunos sectores de Tláhuac el agua llegó hasta la cintura
La intensidad de las precipitaciones también generó acumulaciones importantes de agua en algunos sectores de Tláhuac. En uno de los videos difundidos sobre la situación se observa a un joven que intentaba avanzar en bicicleta entre el agua. La acumulación era tal que la bicicleta prácticamente dejó de verse, mientras el nivel del agua alcanzaba aproximadamente la cintura de la persona.
Las imágenes muestran las dificultades para transitar por la zona debido a la cantidad de agua acumulada tras el aguacero. Ante este tipo de condiciones, las autoridades mantienen los trabajos para disminuir los niveles de agua y recuperar la circulación en las zonas afectadas.
SGIRPC brinda atención a calles inundadas de Iztapalapa
En la alcaldía Iztapalapa, personal de la SGIRPC también mantiene labores para atender a la población afectada por las lluvias registradas en la colonia Vicente Guerrero.
Los trabajos se realizan en coordinación con la SEGIAGUA y contemplan acciones para abatir los niveles de agua acumulada en las calles y al interior de algunos predios.
Además, se llevan a cabo labores de limpieza dentro de las viviendas afectadas y se realiza un censo de los inmuebles para conocer el impacto de las precipitaciones y las necesidades de las personas afectadas.
Bomberos atienden encharcamiento en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero
El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que acudió a la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, donde se registró un encharcamiento de agua pluvial en un área aproximada de mil metros cuadrados, con un tirante de alrededor de 30 centímetros.
De acuerdo con el reporte, el nivel del agua provocó el ingreso de líquido a algunos inmuebles.
En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de distintas dependencias. La SEGIAGUA cuenta con dos unidades Vactor, mientras que la alcaldía participa con una patrulla hidráulica, cuadrillas a pie, equipo neumático para labores de desazolve y plantas de bombeo.
Las autoridades mantienen los trabajos de extracción de agua, limpieza y desazolve en las zonas afectadas por las lluvias, mientras continúan con la evaluación de los daños registrados en Tláhuac e Iztapalapa.
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