Explosión por gas en Álvaro Obregón deja al menos un muerto y 11 traslados al hospital

GENERANDO AUDIO...

FOTO: @SGIRPC_CDMX

Una explosión por acumulación de gas en un establecimiento de comida de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, dejó una persona muerta y 11 traslados hospitalarios. Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas afectadas y asegurar la zona.

El siniestro ocurrió en un inmueble utilizado para la venta de comida. Los reportes oficiales ubican la emergencia en la zona de Santa Lucía, en las colonias Olivar del Conde 1ra Sección, Alfarfa y Minas de Cristo. Las autoridades mantienen las labores de atención en el punto.

De acuerdo con uno de los reportes oficiales, la explosión se habría originado presumiblemente por un cilindro de gas L.P. con capacidad para 30 kilogramos, ubicado en la planta baja del inmueble.

A consecuencia de la onda explosiva, se reportaron 11 personas afectadas, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Además, una persona perdió la vida.

Equipos de emergencia de la ciudad @SGIRPC_CDMX, @SSC_CDMX, @Bomberos_CDMX, junto a @Vivienda_CDMX, en coordinación con @AlcaldiaAO, se encuentran en la colonia Minas de Cristo atendiendo la explosión por acumulación de gas en un establecimiento de comida.



Lamentablemente, se… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 12, 2026

Un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló inicialmente cinco personas lesionadas y una fallecida. Posteriormente, la información difundida por los equipos de emergencia de la Ciudad de México confirmó 11 traslados hospitalarios y un fallecimiento.

Inmueble colapsa tras explosión en establecimiento de comida

La SSC informó que el inmueble donde ocurrió el siniestro colapsó tras la explosión, por lo que la zona permanece acordonada mientras continúan las labores de los cuerpos de emergencia.

En Av. Sta. Lucía y Rosa Venus, col. Olivar del Conde 1ra sección, @AlcaldiaAO, en la planta baja de un inmueble que se utilizaba como establecimiento de venta de comida, se registró una explosión presumiblemente de un cilindro de gas L.P. con capacidad para 30 kg.



A… pic.twitter.com/rtygXKGPGB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

En el lugar trabajan equipos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la SSC, el Heroico Cuerpo de Bomberos, autoridades de Vivienda de la Ciudad de México y personal de la Alcaldía Álvaro Obregón.

Las autoridades pidieron a la población permitir el libre paso de los vehículos de rescate y atención médica mientras continúan las labores en la zona afectada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.