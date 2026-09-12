Con palos, piedras y pintas, manifestantes trans protestan en Segob

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Manifestantes trans protestan en calles de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Integrantes de distintos colectivos de la comunidad trans realizaron protestas y bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México, luego de que una mesa de diálogo concluyera sin acuerdo entre las manifestantes y autoridades.

Las movilizaciones comenzaron en la zona de la Glorieta del Caballito, desde donde las participantes se trasladaron a instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y posteriormente a la denominada Torre del Bienestar. Después, regresaron a Paseo de la Reforma, donde mantuvieron un bloqueo.

Durante las protestas también se reportaron daños en instalaciones públicas, utilizando, palos y piedras registrando afectaciones a la circulación y a estaciones del Metrobús.

🚨Integrantes de la comunidad trans vandalizan Segob tras romperse mesa de diálogo



Integrantes de la comunidad trans realizaron actos de vandalismo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, luego de que se rompiera una mesa de negociación que mantenían durante la… pic.twitter.com/I5kdxHx9Ur — Azucena Uresti (@azucenau) September 11, 2026

Protesta trans comenzó tras una mesa de diálogo sin acuerdo

De acuerdo con la información proporcionada, las movilizaciones se originaron después de que una mesa de negociación entre integrantes de colectivos trans y autoridades concluyera sin acuerdos.

Tras la ruptura del diálogo, las manifestantes se concentraron en la zona de la Glorieta del Caballito y posteriormente avanzaron hacia distintos puntos de la Ciudad de México para continuar con sus demandas. Las protestas incluyeron bloqueos en vialidades y concentraciones frente a instalaciones gubernamentales.

Manifestantes trans protestan en calles de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Manifestantes causan daños en instalaciones de la Secretaría de Gobernación

Después de la conclusión de la mesa de negociación, integrantes de la comunidad trans ingresaron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se reportaron daños en el inmueble.

De acuerdo con los reportes, durante la protesta se utilizaron palos y piedras, además de que se registraron destrozos en las instalaciones.

Manifestantes trans protestan en calles de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementaron cortes a la circulación para facilitar el tránsito de vehículos y mantener la seguridad en las zonas donde se concentraron las manifestantes. También se reportaron daños en estaciones del Metrobús durante las movilizaciones.

Mujeres trans bloquean Paseo de la Reforma frente al SAT

Otro de los puntos donde se concentró la protesta fue Paseo de la Reforma, frente a instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las manifestantes bloquearon la vialidad y colocaron mensajes en las oficinas del organismo, entre ellos consignas como “Transfóbicos” y “Las trans no son bienvenidas”.

🚨📢🏳️‍⚧️I Mujeres trans protestaron a las afueras de las instalaciones del SAT y bloquean Paseo de la Reforma.



Durante la protesta, colocaron mensajes en las oficinas del SAT con las leyendas “Transfóbicos” y “Las trans no son bienvenidas”.



📹 Luis Camacho / @El_Universal_Mx… pic.twitter.com/0wSqiXwlW0 — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 11, 2026

Las participantes señalaron su rechazo a lo que consideran actos de discriminación y utilizaron la protesta para expresar sus demandas.

La movilización generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, por lo que elementos de la SSC realizaron cortes y labores de vialidad.

Protestas trans recorren distintos puntos de la CDMX

Luego de permanecer en distintos puntos de la capital, las integrantes de los colectivos regresaron a Paseo de la Reforma, donde continuaron con el bloqueo.

Las movilizaciones se desarrollaron después del intento de diálogo con autoridades y derivaron en concentraciones frente a instalaciones gubernamentales, afectaciones viales y daños reportados en algunos inmuebles.

Integrantes de un colectivo Trans realizaron destrozos en la estación del Metrobús, en su camino hacia @SEGOB_mx. @AlcCuauhtemocMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/pTB6IqtfW2 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 11, 2026

Hasta el momento, los hechos descritos corresponden a los reportes sobre las movilizaciones realizadas en distintos puntos de la Ciudad de México.

Las autoridades mantuvieron presencia en las zonas donde continúan las protestas para realizar cortes a la circulación y atender las afectaciones generadas por los bloqueos.

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