Se esperan lluvias y ligero descenso de temperatura en CDMX para este lunes

GENERANDO AUDIO...

Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que, este lunes 15 de septiembre, las lluvias continuarán en la Ciudad de México hacia la tarde. Del mismo modo, tras la activación de la Alerta Roja y Alerta Naranja, las precipitaciones podrían continuar durante las primeras horas de este lunes.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del domingo 13/09/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Se mantiene #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del domingo 13/09/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO,… pic.twitter.com/IIh7pokUK2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 14, 2026

A su vez, para este inicio de semana, se estima una ligera disminución en la temperatura, pues se prevén máximas de 26 °C en la capital.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 14 de septiembre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con niebla y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. Continuarán las lluvias fuertes en el Estado de México, mientras que en la capital se prevén chubascos. Además, podrían presentarse descargas eléctricas y caída de granizo.

Del mismo modo, este 14 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Ten a la mano una lámpara, radio portátil y pilas

No arrojes basura a la calle

Mantén limpias coladeras y banquetas

Maneja con precaución

Revisa techos, así como instalaciones eléctricas, de gas y de agua

En caso de #lluvias fuertes, sigue las recomendaciones:



⏺️ Ten siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes

⏺️No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

⏺️Mantén limpias las coladera y banquetas

⏺️Barre el techo de tu casa, no… pic.twitter.com/K1K62wg07R — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 14, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.