Ni pozole, ni pambazos; este será el menú del Torito el 15 y 16 de septiembre

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Torito. Foto: Cuartoscuro

Las personas que sean remitidas a El Torito durante las Fiestas Patrias 2026 en Ciudad de México recibirán un menú especial los días 15 y 16 de septiembre, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

El Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”, tendrá alimentos distintos durante las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. El menú incluye platillos como arroz rojo, tostadas, nopales y papas encebolladas.

#BoletínSSC | #SistemaPenitenciario | #FiestasPatrias | Con motivo de las fiestas patrias y del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la #SSC de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tiene listo el menú que se ofrecerá los… pic.twitter.com/lGPZ84l8OR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 13, 2026

¿Qué comerán en El Torito durante las Fiestas Patrias?

De acuerdo con la SSC CDMX, la cena del martes 15 de septiembre estará integrada por arroz rojo y tres tostadas, con diferentes guisados: tinga de pollo, pata y papa con chorizo. También habrá agua de sabor y postre del día.

Para el miércoles 16 de septiembre, las personas que permanezcan en el centro recibirán desayuno, comida y cena.

Desayuno:

Café

Nopales con mortadela en salsa verde

Frijoles

Comida:

Hamburguesa

Frijoles

Fruta

Agua de sabor

Cena:

Café

Papas encebolladas con jamón y chile serrano

Postre

¿Por qué pueden llevarte a El Torito?

El menú especial no modifica las sanciones aplicables durante las Fiestas Patrias. El artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se rebasan los niveles permitidos de alcohol en la sangre. La restricción también contempla conducir bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Las personas que incumplan esta disposición pueden ser remitidas al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social. Asimismo, la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol contempla un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas.

Durante el Grito de Independencia, la SSC mantiene el llamado a evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas. El programa Conduce Sin Alcohol realiza revisiones para detectar a conductores que no estén en condiciones de manejar.

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