¡Toma nota! Metro CDMX tendrá cierre de estaciones y horario especial esta semana

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Metro CDMX. Foto: Metro CDMX

A lo largo de esta semana, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) tendrá modificaciones en su horario de servicio derivado de las fiestas patrias. Asimismo, en la Línea 12, un tramo permanece cerrado debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

De este modo, los usuarios del Metro CDMX deberán buscar alternativas y organizar sus tiempos de traslado, para disminuir las afectaciones en el servicio.

Línea 12 mantiene trabajos preventivos, mientras Zócalo está cerrada

Desde hace unos días, el Metro CDMX anunció el cierre parcial de nueve estaciones de la Línea 12, la cual corre de Tláhuac a Mixcoac. Según lo mencionado, la modificación se debe a trabajos de mantenimiento preventivo, entre los que se encuentran la sustitución del aparato de vías, ubicado entre las estaciones Calle 11 y Periférico Oriente.

#AvisoMetro: Debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, del 12 al 16 de septiembre la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.



Tramo cerrado y sin servicio de trenes: de Tláhuac a Lomas Estrella.



Transporte alternativo:… pic.twitter.com/jyylV47WRX — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

Debido a ello, desde el 12 de septiembre y hasta el inicio del servicio el día 17, en las siguiente estaciones no habrá paso de trenes, por lo que los pasajeros no podrán ascender, ni descender:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio de apoyo desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

Recuerda que del 12 al 16 de septiembre, se realizan obras en la Línea 12 para sustituir un aparato de vía; en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella, las estaciones están cerradas.



Para apoyar a las personas usuarias, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio alterno, de… pic.twitter.com/jXQUSg7poi — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026

Por medio de sus canales oficiales, este domingo, el Metro CDMX informó sobre el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, la cual corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Dicha estación se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, por lo que se sugiere utilizar alternativas como Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026

Metro CDMX modificará horario el 16 de septiembre

Por otra parte, con motivo del aniversario de la Independencia de México, el próximo miércoles 16 de septiembre, el Metro CDMX trabajará con horario de día festivo. En consecuencia, el servicio se brindará desde la 7:00 hasta las 00:00 horas en toda la red, incluida la Línea 12 por medio de RTP en el tramo afectado.

Con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el próximo miércoles 16 de septiembre, el servicio se ofrecerá con horario de día festivo, de las 07:00 a las 24:00 horas, en la Red del Metro. Además se aplica el programa Tu bici viaja en Metro.



Toma previsiones y… pic.twitter.com/aXNiZ1pGmG — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026

A su vez, los usuarios podrán ingresar con bicicletas en toda la red, siguiendo las indicaciones de las autoridades, como parte del programa “Tu bici viaja en Metro”.

#AvisoMetro



Con motivo de los festejos del CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México, el próximo miércoles 16 de septiembre el horario de servicio será de día festivo de 7:00 a 24:00 horas.



Toma previsiones y planifica tu viaje. pic.twitter.com/jByL7eTqng — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 13, 2026

Mientras tanto, el martes 15 de septiembre el Metro CDMX operará desde las 5:00 hasta las 00:00 horas, por lo que los usuarios podrán utilizarlo con normalidad.

Lluvias y anomalías podrían afectar el servicio

Derivado de las lluvias registradas en los últimos días en la Ciudad de México, el servicio del Metro CDMX se ha retrasado tras la activación de la marcha de seguridad. Aunado a ello, esta semana, debido al pronóstico de la continuidad de las precipitaciones, podrían presentarse retrasos a lo largo de la red.

Asimismo, ante anomalías, el paso de los trenes podría presentar retrasos o, en su caso, suspenderse. Por ello, te recomendamos estar al pendiente del estado del servicio del Metro CDMX y de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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