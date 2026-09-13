¡Se levanta la contingencia! Suspenden Fase I por ozono en CDMX y Edomex

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Autos que si circulan pese a contingencia ambiental. Fotos: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a partir de las 15:00 horas de este domingo 13 de septiembre.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/CWKW11G8ZO pic.twitter.com/ubojfRrDlP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

La decisión se tomó debido a que las concentraciones de ozono que alcanzaron niveles de Mala calidad del aire en algunas estaciones del norte y sur del Valle de México mostraron una disminución, favorecida por las condiciones de ventilación y una mayor nubosidad.

¿Qué pasa con el Hoy No Circula este lunes 14 de septiembre?

La CAMe recordó que mañana lunes 14 de septiembre el Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal.

Para este lunes 14 de septiembre de 2026, aplicará el Hoy No Circula en autos con engomado amarillo en la Ciudad de México, cuyo último dígito de placa sea 5 o 6, y tengan holograma restringido 1 y 2.

Hoy No Circula en lunes. Foto: UnoTV

Esto significa que las restricciones extraordinarias asociadas a la Fase I de contingencia ambiental quedan suspendidas a partir de las 15:00 horas de este domingo.

¿Por qué se suspende la contingencia ambiental? El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que permanece una estabilidad atmosférica moderada, mientras que la nubosidad se encuentra más desarrollada que el día anterior. Además, el viento comenzó a incrementarse con componente del norte, lo que favoreció la ventilación en el Valle de México y la disminución de las concentraciones de ozono. La CAMe señaló que se espera que esta tendencia se mantenga durante las siguientes horas, por lo que se estima que las concentraciones de ozono no se incrementarán.

¿Dónde consultar la calidad del aire?

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México, permanecerán atentas a la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas.

La población puede consultar el Índice AIRE Y SALUD en el sitio web de la Ciudad de México y mediante la aplicación AIRE, disponible para dispositivos iOS, Android y otros.