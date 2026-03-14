Lluvias, chubascos y posible granizo en Ciudad de México este sábado 14 de marzo

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Lluvias y posible granizo este sábado en Ciudad de México. FOTO: Archivo

Este sábado 14 de marzo, el clima en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por cielo parcialmente nublado por la mañana, presencia de bruma y ambiente de frío a fresco en gran parte de la región. En zonas altas del Estado de México se espera un ambiente muy frío, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante la tarde cambiarán las condiciones. El cielo pasará de medio nublado a nublado, con lluvias y chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, fenómenos que podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevé viento del oeste con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

El pronóstico indica que en el Estado de México se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas, mientras que en la Ciudad de México se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 40 km/h

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado durante la tarde en la capital del país.

Los valores estimados son:

Temperatura máxima en la Ciudad de México: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima en la Ciudad de México: 8 a 10 °C

Para Toluca, Estado de México, el pronóstico indica temperaturas más bajas debido a la altitud:

Temperatura mínima: 4 a 6 °C

4 a 6 °C Temperatura máxima: 21 a 23 °C

El viento será de componente oeste de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h en la región.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a cambios en el clima en la Ciudad de México, especialmente durante la tarde, cuando podrían presentarse lluvias, chubascos y posible granizo.

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