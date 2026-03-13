Termómetro subirá: se esperan hasta 5 ondas de calor; mayo será el mes más caluroso

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Se esperan hasta 5 ondas de calor. Foto: Cuartoscuro

Las altas temperaturas se podrán sentir de marzo a mayo de 2026, alertaron autoridades. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostican de tres a cinco ondas de calor que harán que el termómetro se eleve un poco más.

“Se pronostican de marzo a mayo de 2026, de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis (conformada por la Ciudad de México, Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), con una intensidad de hasta 4 grados Celsius por arriba de la temperatura promedio”, explicó el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el reporte, se estima que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 15 días consecutivos.

Aunque se esperan días calurosos, el SMN aseguró que no se alcanzarán máximos históricos registrados en 2024 y que el comportamiento de las ondas de calor será similar a las que vivieron en 2025.

Además, explicaron que mayo será el mes más caluroso; aunque no se dio un estimado sobre la cantidad de ondas de calor que se registren para el quinto mes del año.

“Siendo mayo el mes que concentrará el mayor número de días con condiciones de temperatura máxima extrema”, detallaron autoridades

Ausencia de lluvias favorecerá calor

La falta de lluvias causará que el termómetro se eleve pues, si bien en mayo se esperan lluvias, éstas serán para finales de mes.

“La ausencia de lluvia también permitirá que el calor extremo domine durante este trimestre en la región, ya que durante marzo se prevén lluvias por debajo del promedio climatológico, transitando a condiciones normales en abril, y aunque para mayo se espera una recuperación en el contenido de humedad, el establecimiento formal de la temporada de lluvias en la Megalópolis será hasta finales de dicho mes”

Por ello, el SMN llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales.

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