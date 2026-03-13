Lluvias y viento pegarán este viernes 13 en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias, chubascos y viento este viernes 13 de marzo,

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este viernes 13 de marzo una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente de frío a fresco y condiciones muy frías en zonas altas. También se prevén bancos de niebla en áreas elevadas del Edomex.

Por la tarde, el ambiente será templado, pero aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas tanto en la CDMX como en el Edomex. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 km/h.

En la CDMX, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, se espera una mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Además, dominará cielo de medio nublado a nublado durante el día, con posibilidad de lluvias ligeras y chubascos ocasionales por la tarde.

Ante este pronóstico, se recomienda salir con chamarra ligera durante la mañana y considerar paraguas o impermeable para la tarde. También conviene tomar precauciones por posibles pisos mojados, descargas eléctricas y rachas de viento, sobre todo en zonas altas o al aire libre.

El pronóstico apunta a una jornada con contraste de temperaturas: inicio frío, tarde más templada y posibilidad de lluvia hacia el cierre del día en el Valle de México.

