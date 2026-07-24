Lluvias con granizo y ambiente cálido marcarán el clima en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias con granizo y temperaturas de hasta 29 °C este viernes.

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este viernes 24 de julio un contraste en las condiciones del tiempo. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en las zonas altas.

Por la tarde cambiarán las condiciones con un ambiente cálido, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias con chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la CDMX como en el Edomex.

El pronóstico indica que durante la tarde habrá chubascos de 5 a 25 milímetros en un periodo de 24 horas en distintas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

Además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que se recomienda considerar estas condiciones al llevar a cabo actividades al aire libre.

🌫️🌁 Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicasque prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/iu3jIrD5lF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 24, 2026

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de 27 a 29 °C, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 °C.

En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Temperaturas y viento para este viernes

El viento será de componente este con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las condiciones previstas mantienen un ambiente fresco durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.