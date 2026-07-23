Más de mil 100 conductores dieron positivo al alcoholímetro durante el Mundial en CDMX

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Alcoholímetro sancionó a más de mil conductores en el Mundial. Foto: Cuartoscuro

Más de mil 100 conductores dieron positivo al alcoholímetro en la Ciudad de México (CDMX) durante el Mundial, como parte del operativo de seguridad y movilidad implementado durante las celebraciones del torneo internacional.

De acuerdo con el balance presentado por autoridades capitalinas, durante el periodo mundialista se realizaron 3 mil 783 pruebas de alcoholemia, de las cuales mil 187 personas fueron remitidas al juzgado cívico por exceder los límites permitidos de alcohol al conducir.

El operativo también incluyó acciones para retirar vehículos que representaban riesgos para la circulación. En total, 33 automóviles fueron retirados por obstruir vialidades y 31 unidades fueron enviadas a depósitos vehiculares.

Además, las autoridades reportaron aseguramientos de productos y objetos considerados de riesgo durante las celebraciones, entre ellos 330 mil latas de cerveza, más de 17 mil botellas de alcohol, más de 18 mil latas de espuma y más de 21 mil objetos que fueron retirados para prevenir incidentes.

Seguridad durante el Mundial en CDMX: despliegue y resultados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que desplegó más de 17 mil elementos durante 39 días de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como parte de las acciones operativas, se realizaron traslados de selecciones, árbitros, representantes de Estado y otros visitantes, además de patrullajes con drones y sobrevuelos de vigilancia.

Las autoridades reportaron que durante este periodo se localizaron 72 personas, se brindó orientación a más de 12 mil visitantes extranjeros y se presentaron ante el Ministerio Público a 68 personas por delitos como robo sin violencia y contra la salud.

En materia de convivencia, se atendieron incidentes relacionados con alteraciones al orden público y se realizaron intervenciones preventivas durante los festejos registrados en distintos puntos de la capital.

Festejos del Mundial generaron derrama económica y empleos en CDMX

Además del operativo de seguridad, autoridades capitalinas reportaron impactos económicos derivados de las actividades relacionadas con el Mundial.

De acuerdo con el balance presentado, la celebración deportiva generó una derrama económica estimada de 44 mil millones de pesos y contribuyó a la creación de 100 mil empleos formales durante junio.

La ciudad recibió a más de 4 millones de visitantes de más de 80 países, quienes participaron en actividades organizadas en espacios públicos, festivales y zonas de convivencia.

Entre los puntos con mayor concentración estuvieron el Fan Fest del Zócalo capitalino y eventos realizados en las 16 alcaldías, donde se instalaron actividades culturales, deportivas y recreativas.

Transporte público reforzó servicio durante el Mundial en CDMX

Durante el torneo, el sistema de movilidad capitalino reportó un incremento en la demanda de transporte público para atender los traslados de habitantes y visitantes.

Autoridades señalaron que se reforzaron servicios del Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP y Trolebús, además de otros esquemas de movilidad.

Entre los datos reportados destacan más de 860 mil viajes en Metro, más de 236 mil en Tren Ligero, más de 70 mil en RTP, más de 32 mil en Trolebús y más de 11 mil en Metrobús durante las actividades relacionadas con el evento.

También se realizaron obras e intervenciones de infraestructura urbana y transporte que, de acuerdo con autoridades, continuarán como parte del mantenimiento y mejora de servicios públicos.

CDMX mantiene acciones de prevención vial tras Mundial

El operativo implementado durante la justa deportiva dejó como uno de sus principales resultados el seguimiento a conductores que combinaron alcohol y manejo, mediante los puntos de alcoholímetro en CDMX.

Las autoridades reiteraron que las pruebas de alcoholemia forman parte de las acciones permanentes para reducir accidentes viales y promover una conducción responsable.

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