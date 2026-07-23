Profesor de bachillerato de CDMX se suicida tras ser señalado de abuso sexual; deja video con critica al sistema judicial

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El maestro del IEMS se quitó la vida. Foto: Cuartoscuro

Alberto Israel Jasso Cruz, maestro del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), se suicidó luego de la denuncia de una alumna por presunto abuso sexual. Antes de quitarse la vida, el profesor grabó un video en el que explica los motivos por los que tomó esta decisión, defiende su inocencia y se declara una víctima del Poder Judicial.

Advertencia; el siguiente video contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

🚨#Terrible 😱

Profesor se quita la vida tras supuesta denuncia falsa de una alumna que lo chantajeaba por una calificación.

Sabiendo que en México no existe la justicia y el poder judicial es corrupto, prefirió quitarse la vida pues le quitarían todo, pero dejó este vídeo.😥👇🏻… — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) July 23, 2026

Maestro del IEMS es denunciado de presunto abuso sexual y se suicida; graba mensaje de despedida

El pasado 14 de julio, una alumna del IEMS Azcapotzalco denunció por abuso sexual a Alberto Israel Jasso ante las autoridades escolares y el Ministerio Público. La víctima mencionó que el maestro la tocó en seis ocasiones en un sólo día, provocándole un ataque de ansiedad por el que tuvieron que llevarla a un hospital.

En su video, el profesor niega estas acusaciones. Menciona que tiene una carrera de 25 años en el IEM y 10 años en preparatorias del Estado de México, y nunca se había enfrentado a “una situación tan problemática como ahora”.

“Enfrentar una acusación de esta índole es una experiencia estresante, desmoralizadora. No sólo destruye la vida, también te quita tiempo, recursos y muy probablemente perder el trabajo, amigos y el apoyo familiar”, explica.

Profesor del IEMS explica por qué tomó la decisión de quitarse la vida

El maestro del IEMS explica que tomó la decisión de suicidarse no porque sea culpable, sino porque el sistema judicial está en contra de las personas que son acusadas injustamente, como presuntamente es su caso, y no se respeta la presunción de inocencia. “Se deja a los hombres ante un proceso de desigualdad ante un procedimiento judicial a menos que seas influyente”.

“La decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario. Quiero que se entienda como un acto de rebeldía, como un sacrificio para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”.

Jasso Cruz añade que ni siquiera se presentó a las audiencias para defender su inocencia porque “todo el sistema está corrupto” y sólo es un desperdicio de recursos para mantener a “esta delincuencia organizada que es nuestro sistema judicial”.

En su mensaje, añade que en caso de obtener un fallo favorable, la gente seguirá dudando de su inocencia, la “funa” continuará, además de que habría perdido su trabajo y todo su patrimonio en mantener el proceso legal.

Alberto Israel Jasso murió el pasado 21 de julio y su mensaje póstumo comenzó a circular en redes sociales en los últimos días. Hasta el momento, el IEMS no se ha pronunciado al respecto; tampoco se conoce la versión de la presunta víctima, quien se ha mantenido en silencio.

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