Mercomuna CDMX: ¿Quiénes recibirán 3 mil pesos en vales durante agosto?

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Foto:Cuartoscuro/Archivo

El programa Mercomuna entregará tres ministraciones de vales en agosto de este 2026 por un valor de 3 mil pesos a los hogares de la Ciudad de México (CDMX) incorporados durante el 2024 y 2025.

Mercomuna es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México para personas de 19 a 56 años que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que encabezan un hogar.

Consiste en la entrega de tres ministraciones anuales, cada una con mil pesos en vales físicos, por hogar beneficiado, en tanto permanezca incorporado durante todo el año.

Estos vales pueden canjearse en mercados y pequeños negocios para la compra de alimentos y productos básicos. Las personas pueden consultar los negocios que reciben estos vales en el siguiente enlace.

¿Quiénes recibirán vales por 3 mil pesos en agosto y por qué?

Las Reglas de Operación de Mercomuna CDMX establecen que las personas incorporadas en 2024 y 2025 recibirán tres ministraciones de mil pesos cada una durante el mes de agosto. Esto equivale a un apoyo de tres mil pesos en vales que incluyen la aportación correspondiente al 2026.

Por ello, la entrega en agosto de estos 3 mil pesos en vales de Mercomuna CDMX no representa un incremento del apoyo, sino la concentración de las ministraciones ordinarias previstas para este año.

El programa tiene tres ministraciones para cada año. Quienes ya estaban incorporados desde el 2024 y 2025, alcanzan las tres; quienes ingresarán en agosto de este 2026 recibirán solo dos, mientras que los beneficiarios que inicien en septiembre solo tendrán una ministración este año.

Estos dos últimos bloques alcanzarán las tres ministraciones para el 2027, en tanto se mantengan las mismas reglas de operación.

Incorporados en 2024 y 2025: tres ministraciones (3 mil pesos en vales)

Incorporados en agosto de 2026: dos ministraciones (2 mil pesos)

En septiembre de 2026: una ministración (mil pesos)

¿Hay convocatoria abierta?

Hasta el momento no existe una convocatoria de inscripción abierta, pues ya concluyó el registro para este 2026.

El Gobierno de CDMX incorpora a los beneficiarios en visitas a zonas residenciales prioritarias, definidas por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI).

Por ello, se recomienda a los interesados consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México para conocer futuras convocatorias.

¿Cómo registrarse en Mercomuna?

Requisitos

Tener entre 19 y 56 años

Residir en la Ciudad de México

Encabezar un hogar

No integrar otro hogar inscrito en Mercomuna

No ser persona trabajadora del Gobierno de la Ciudad de México

Prioridad para:

Mujeres jefas de familia

Personas que no reciben otro programa social

Habitantes de zonas con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social

Importante: los documentos para el registro pueden variar conforme a la convocatoria. Además, la SAPCI se encarga de acreditar a los beneficiarios en sus visitas a domicilio.

¿Cómo es el registro?

La SAPCI identifica las unidades territoriales prioritarias

Realiza visitas para determinar quiénes pueden recibir vales e integrar el padrón potencial de beneficiarios

Verifica el cumplimiento de requisitos

La dependencia determina la incorporación de las personas elegibles

Una vez incorporadas, se entregan los vales conforme al calendario del programa

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