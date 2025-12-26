Lluvias con posibles descargas eléctricas se prevén este 26 de diciembre en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Para este 26 de diciembre en CDMX, se prevé lluvia con descargas. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que, para este viernes 26 de diciembre, el clima será frío, con niebla y parcialmente nublado por la mañana. De igual manera, por la tarde se estima ambiente templado, nublado y con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México, mismas que podrían ser acompañadas con descargas eléctricas.

Los amaneceres fríos continúan especialmente en las zonas altas, donde este viernes 26 de diciembre se prevén bancos de niebla. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 9 a 11 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Para la capital mexiquense, hay probabilidad de chubascos, mientras que en CDMX se esperan lluvias aisladas.

Asimismo, para este viernes 26 de diciembre se esperan rachas de viento provenientes del norte y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Ante las lluvias, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a cuidar a adultos mayores y a niños, evitando cambios de temperatura, así como a ingerir alimentos ricos en vitamina C.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.