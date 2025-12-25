Taxista muere tras chocar y volcar en San Antonio Abad; difunden video antes del accidente

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, un taxista volcó y murió en San Antonio Abad. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un taxista perdió la vida en la Calzada San Antonio Abad, a la altura de José T. Cuéllar, en la Ciudad de México (CDMX). El conductor volcó cerca de una zona de obras.

Video antes de la tragedia

En redes sociales, diversos usuarios compartieron un video del taxista en la zona del Centro Histórico, antes del accidente. En la imagen se observa al hombre de mediana edad, sin playera, realizando movimientos extraños con los brazos.

Medios de comunicación locales indicaron que el video fue grabado por otro conductor que pasaba por la zona y escuchó al taxista sin playera decir que tenía “insectos” en el cuerpo.

Fatal accidente

Al filo de las 7:21 de la mañana de esta Navidad, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL-CDMX) reportó que los “servicios de emergencia se dirigen hacia José T. Cuéllar, a la altura de San Antonio Abad”, por un accidente.

El taxi, debido a la velocidad, perdió el control, impactó contra una palmera y volcó cerca de una zona de obras, indicaron los primeros reportes. El conductor viajaba con un perrito, el cual quedó prensado. Bomberos lograron rescatarlo.

El joven perdió la vida. La circulación se cerró por un periodo corto para retirar la unidad siniestrada.

Mañana de accidentes en CDMX

Esta mañana, se registraron diversos accidentes en la capital. Un choque entre dos automóviles particulares ocurrió en el cruce de Cuauhtémoc y Baja California. Los primeros reportes indicaron que el conductor de una camioneta roja se pasó el alto e impactó a un auto gris.

En Paseo de la Reforma, una camioneta chocó con un autobús, lo que provocó un pequeño cierre en los carriles centrales. Autoridades arribaron al lugar para remolcar la unidad particular.

En Circuito Interior, en la zona de la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro, automovilistas sufrieron un percance, por lo que servicios de emergencia llegaron a la zona para brindar apoyo. Una de las unidades volcó.

En la zona de Anillo Periférico y Río Becerra, con dirección al norte de la capital, un conductor de un auto color gris oscuro perdió el control y se volcó. Autoridades llegaron al lugar para limpiar los líquidos derramados por el vehículo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento