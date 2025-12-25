Dos rodadas ciclistas encabezan las movilizaciones en CDMX este 25 de diciembre
Este jueves 25 de diciembre de 2025 se tienen previstas dos rodadas ciclistas que podrían afectar la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Rodadas ciclistas programadas
Rodada al Parque Los Dinamos
- Alcaldía de salida: Álvaro Obregón
- Hora: 07:00 horas
- Lugar de salida: Plaza Comercial San Jerónimo, Jardines del Pedregal
- Destino: 4° Dinamo, Parque de los Dinamos (Magdalena Contreras)
- Aforo estimado: 30 personas
Vialidades con posible afectación:
- Av. San Jerónimo
- Periférico Sur
- Carreteras de acceso a Magdalena Contreras
Alternativas viales:
- Av. Luis Cabrera
- Av. Contreras
- Av. Picacho-Ajusco
Rodada al Centro Histórico
- Alcaldía de salida: Álvaro Obregón
- Hora: 18:00 horas
- Lugar de salida: Av. Insurgentes No. 2342, Col. Chimalistac
- Destino: Centro Histórico de la CDMX
- Aforo estimado: 30 personas
Vialidades con posible afectación:
- Av. Insurgentes Sur
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calles del Centro Histórico
Alternativas viales:
- Circuito Interior
- Av. Universidad
- Ejes 5 y 6 Sur
Marcha recreativa y evento deportivo
Paseo de Todos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:30 horas
- Aforo estimado: 3,000 personas
Recorrido:
- Monumento a la Revolución
- Av. Paseo de la Reforma
- Av. Juárez
- Eje Central
- Av. Politécnico Nacional
- Glorietas Colón y Cuitláhuac
Vialidades con afectaciones importantes:
- Paseo de la Reforma
- Av. Juárez
- Eje Central
- Ignacio Ramírez
Alternativas viales:
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- Av. Chapultepec
- Av. Ricardo Flores Magón
Festividades religiosas con concentración masiva
Fiesta Patronal de Santo Tomás Ajusco
- Alcaldía: Tlalpan
- Horario: Durante el día
- Lugar: Pueblo de Santo Tomás Ajusco
- Aforo estimado: 8,600 personas
Posibles afectaciones:
- Calles locales y accesos al pueblo
- Carretera Picacho-Ajusco
Alternativas viales:
- Carretera Federal a Cuernavaca
- Periférico Sur
Fiesta Patronal de los Santos Reyes
- Alcaldía: Coyoacán
- Horario: Diversos horarios
- Lugar: Pueblo de los Reyes Coyoacán
- Aforo estimado: 50,000 personas
Vialidades con afectación:
- Av. Miguel Ángel de Quevedo
- Av. Aztecas
- Calles del centro de Coyoacán
Alternativas viales:
- Av. Universidad
- División del Norte
- Eje 10 Sur