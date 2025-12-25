GENERANDO AUDIO...

Rodadas ciclistas. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 25 de diciembre de 2025 se tienen previstas dos rodadas ciclistas que podrían afectar la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Rodadas ciclistas programadas

Rodada al Parque Los Dinamos

Alcaldía de salida: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 07:00 horas

07:00 horas Lugar de salida: Plaza Comercial San Jerónimo, Jardines del Pedregal

Plaza Comercial San Jerónimo, Jardines del Pedregal Destino: 4° Dinamo, Parque de los Dinamos (Magdalena Contreras)

4° Dinamo, Parque de los Dinamos (Magdalena Contreras) Aforo estimado: 30 personas

Vialidades con posible afectación:

Av. San Jerónimo

Periférico Sur

Carreteras de acceso a Magdalena Contreras

Alternativas viales:

Av. Luis Cabrera

Av. Contreras

Av. Picacho-Ajusco

Rodada al Centro Histórico

Alcaldía de salida: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar de salida: Av. Insurgentes No. 2342, Col. Chimalistac

Av. Insurgentes No. 2342, Col. Chimalistac Destino: Centro Histórico de la CDMX

Centro Histórico de la CDMX Aforo estimado: 30 personas

Vialidades con posible afectación:

Av. Insurgentes Sur

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calles del Centro Histórico

Alternativas viales:

Circuito Interior

Av. Universidad

Ejes 5 y 6 Sur

Marcha recreativa y evento deportivo

Paseo de Todos

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:30 horas

20:30 horas Aforo estimado: 3,000 personas

Recorrido:

Monumento a la Revolución

Av. Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central

Av. Politécnico Nacional

Glorietas Colón y Cuitláhuac

Vialidades con afectaciones importantes:

Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central

Ignacio Ramírez

Alternativas viales:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

Av. Ricardo Flores Magón

Festividades religiosas con concentración masiva

Fiesta Patronal de Santo Tomás Ajusco

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Horario: Durante el día

Durante el día Lugar: Pueblo de Santo Tomás Ajusco

Pueblo de Santo Tomás Ajusco Aforo estimado: 8,600 personas

Posibles afectaciones:

Calles locales y accesos al pueblo

Carretera Picacho-Ajusco

Alternativas viales:

Carretera Federal a Cuernavaca

Periférico Sur

Fiesta Patronal de los Santos Reyes

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Horario: Diversos horarios

Diversos horarios Lugar: Pueblo de los Reyes Coyoacán

Pueblo de los Reyes Coyoacán Aforo estimado: 50,000 personas

Vialidades con afectación:

Av. Miguel Ángel de Quevedo

Av. Aztecas

Calles del centro de Coyoacán

Alternativas viales:

Av. Universidad

División del Norte

Eje 10 Sur

