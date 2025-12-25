GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este 25 de diciembre de 2025 se registran lloviznas y lluvias ligeras dispersas en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza. Se prevé que durante la tarde y noche persistan chubascos intermitentes, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La imagen satelital más reciente muestra nubosidad asociada a las precipitaciones. Los chubascos podrían intensificarse en algunas zonas, afectando tránsito y actividades al aire libre. Las dependencias recuerdan a la ciudadanía tomar precauciones, como portar paraguas y evitar calles con posibles encharcamientos.

Al momento, se observa nubosidad asociada a #lloviznas y #lluvias ligeras dispersas en zonas de: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Se prevé que en el transcurso de la tarde y noche persistan lluvias con intervalos de… pic.twitter.com/5EElBtlY66 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 25, 2025

Alerta amarilla por bajas temperaturas

Para la madrugada y mañana del 26 de diciembre, la SGIRPC activó alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se recomienda:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Resguardar mascotas del frío

Ingerir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

En caso de emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al 55-5683-2222. Las autoridades seguirán monitoreando las condiciones meteorológicas y actualizarán los comunicados conforme evolucione el clima.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.