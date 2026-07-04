Lluvias fuertes afectarán CDMX este sábado

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CDMX y Edomex tendrán lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

Este sábado 4 de julio, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán un día con ambiente fresco por la mañana y probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico oficial. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Desde las primeras horas del día se espera cielo medio nublado, así como ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Conforme avance la jornada, el clima cambiará a un ambiente templado a cálido, aunque aumentará la posibilidad de tormentas.

El pronóstico indica chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas, principalmente en la Ciudad de México y en el centro y oeste del Estado de México. Las lluvias podrían presentarse junto con descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducción de visibilidad.

En caso #lluvias en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

⏺️Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

⏺️No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

⏺️Mantén limpias las coladera y banquetas… pic.twitter.com/kvPPnQc4xV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 4, 2026

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 grados. Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 20 a 22 grados Celsius.

Además, se pronostica viento del norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región, condiciones que podrían intensificar la sensación de inestabilidad durante la tarde.

Las autoridades mantienen el pronóstico de lluvias fuertes para este sábado, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales sobre las condiciones del tiempo.

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