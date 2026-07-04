CDMX, bajo doble alerta por lluvias; Cuajimalpa enfrenta ya las precipitaciones más intensas

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Activan doble alerta por lluvias en CDMX; Cuajimalpa, en alerta roja. Foto: Getty

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en la alcaldía Cuajimalpa por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este viernes 3 de julio. Asimismo, mantiene Alerta Amarilla en otras 15 alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo.

Las precipitaciones ya golpean el poniente de la capital, provocando encharcamientos e inundaciones.

#Reportando ⛈️ | ¡Con todo y granizo! Tormenta FUERTE azota las zonas altas del poniente de la #CDMX. 🔴



⚠️⛈️ Importantes zonas de lluvia acompañadas de granizo pequeño genera corrientes de agua sobre vialidades inclinadas en la zona de El Yaqui, en #Cuajimalpa; estas… pic.twitter.com/3y1Bmn3hJl — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 3, 2026

De acuerdo con la dependencia capitalina, en Cuajimalpa hay lluvias fuertes, además de posible caída de granizo entre las 17:40 y las 22:00 horas. Esto podría provocar encharcamientos severos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

🔴 Se activa #AlertaRoja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones, ante una emergencia recuerda que puedes llamar al #911. ☎️ pic.twitter.com/iSiOVqc4Ax — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 3, 2026

Granizada e inundaciones golpean Cuajimalpa y Huixquilucan

Las intensas lluvias de la tarde ya provocaron severas afectaciones en el poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, y el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde usuarios compartieron imágenes de calles cubiertas por granizo e importantes inundaciones.

Hacienda de las Golondrinas en Interlomas.

¿De verdad en la zona residencial piensan en reelegir a Enrique Vargas del Villar?#Huixquilucan pic.twitter.com/LvAbavMBNN — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) July 4, 2026

En Interlomas, la tormenta estuvo acompañada de una fuerte caída de granizo que dejó una capa visible sobre el asfalto. La situación más crítica se registró sobre la avenida principal, que quedó convertida prácticamente en un río por la fuerza de la corriente, complicando el paso de vehículos.

#Reportando ⛈️ | ¡Impresionante! Avenidas convertidas en ríos en #Huixquilucan, #EdoMéx. 🔴



🫪⛈️ La severa tormenta de esta tarde azotó con fuerza la zona de Interlomas. En las imágenes se aprecia la caída de granizo que dejó un acumulado moderado sobre el asfalto. Sin embargo,… pic.twitter.com/nUmXpAOiAE — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

En Cuajimalpa, las autoridades cerraron el paso a desnivel con dirección a Santa Fe debido a una inundación, mientras personal de emergencia inició trabajos de desazolve para restablecer la circulación. También se reportaron encharcamientos y afectaciones en otras vialidades de la alcaldía.

Así las cosas en Cuajimalpa perímetro del Yaqui dónde está tarde estuvo intensa la granizada. @trafico889 pic.twitter.com/eP4lcn3mtZ — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) July 4, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran incluso un estacionamiento completamente cubierto de blanco por el granizo, además de una importante acumulación de agua sobre la calle Lic. Castillo Ledón, donde las lluvias continuaban generando complicaciones para automovilistas y vecinos.

#Reportando ⛈️ | ¡Vías inundadas! Fuertes lluvias colapsan calles de #Cuajimalpa #CDMX. 🔴



⛈️⚠️ La intensa tormenta de la tarde ha provocado un importante acumulado de agua sobre la calle Lic. Castillo Ledón, ubicada en la alcaldía #Cuajimalpa.



🚧🌊 Las corrientes y la… pic.twitter.com/5S6sLjhWXX — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla estará vigente de las 16:45 a las 22:00 horas en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas alcaldías, Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas debido a las lluvias.

Cuajimalpa, la única alcaldía con Alerta Roja

La SGIRPC alertó que las precipitaciones podrían ocasionar:

Encharcamientos e inundaciones.

Corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Posibles deslaves de laderas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Ante este panorama, la dependencia recomendó a quienes habitan en zonas de riesgo resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Protección Civil emite recomendaciones por las lluvias

Las autoridades capitalinas exhortaron a la población a extremar precauciones durante las próximas horas y seguir las siguientes recomendaciones:

Utilizar paraguas o impermeable

No arrojar basura ni grasas al drenaje

Mantener limpias las coladeras

Evitar transitar por calles inundadas o con corrientes de agua

Conducir con precaución por la posible presencia de ramas u objetos arrastrados por la lluvia

Alejarse de árboles, postes, cables de energía eléctrica, muros y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer

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