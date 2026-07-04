CDMX, bajo doble alerta por lluvias; Cuajimalpa enfrenta ya las precipitaciones más intensas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en la alcaldía Cuajimalpa por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este viernes 3 de julio. Asimismo, mantiene Alerta Amarilla en otras 15 alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo.
Las precipitaciones ya golpean el poniente de la capital, provocando encharcamientos e inundaciones.
De acuerdo con la dependencia capitalina, en Cuajimalpa hay lluvias fuertes, además de posible caída de granizo entre las 17:40 y las 22:00 horas. Esto podría provocar encharcamientos severos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.
Granizada e inundaciones golpean Cuajimalpa y Huixquilucan
Las intensas lluvias de la tarde ya provocaron severas afectaciones en el poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, y el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde usuarios compartieron imágenes de calles cubiertas por granizo e importantes inundaciones.
En Interlomas, la tormenta estuvo acompañada de una fuerte caída de granizo que dejó una capa visible sobre el asfalto. La situación más crítica se registró sobre la avenida principal, que quedó convertida prácticamente en un río por la fuerza de la corriente, complicando el paso de vehículos.
En Cuajimalpa, las autoridades cerraron el paso a desnivel con dirección a Santa Fe debido a una inundación, mientras personal de emergencia inició trabajos de desazolve para restablecer la circulación. También se reportaron encharcamientos y afectaciones en otras vialidades de la alcaldía.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran incluso un estacionamiento completamente cubierto de blanco por el granizo, además de una importante acumulación de agua sobre la calle Lic. Castillo Ledón, donde las lluvias continuaban generando complicaciones para automovilistas y vecinos.
¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?
La Alerta Amarilla estará vigente de las 16:45 a las 22:00 horas en las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
En estas alcaldías, Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas debido a las lluvias.
Cuajimalpa, la única alcaldía con Alerta Roja
La SGIRPC alertó que las precipitaciones podrían ocasionar:
- Encharcamientos e inundaciones.
- Corrientes de agua sobre calles y avenidas.
- Posibles deslaves de laderas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
Ante este panorama, la dependencia recomendó a quienes habitan en zonas de riesgo resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
Protección Civil emite recomendaciones por las lluvias
Las autoridades capitalinas exhortaron a la población a extremar precauciones durante las próximas horas y seguir las siguientes recomendaciones:
- Utilizar paraguas o impermeable
- No arrojar basura ni grasas al drenaje
- Mantener limpias las coladeras
- Evitar transitar por calles inundadas o con corrientes de agua
- Conducir con precaución por la posible presencia de ramas u objetos arrastrados por la lluvia
- Alejarse de árboles, postes, cables de energía eléctrica, muros y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.